Ayudas para la reestructuración y la reconversión de viñedos

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León ha convocado las subvenciones destinadas a la reestructuración y reconversión de viñedos en la Comunidad para el año 2026, según el extracto de la orden publicado este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La cuantía definitiva de la convocatoria ha quedado supeditada al importe de los créditos que se asignen mediante la Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El objetivo de esta línea de apoyo ha sido financiar el proceso de modernización de las explotaciones vitícolas, donde se incluyen tanto el procedimiento de concesión como el pago de las ayudas.

Los detalles

A esta convocatoria han podido acogerse las personas viticultoras y futuros viticultores cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación y que tengan previsto realizar operaciones de reestructuración o reconversión.

El procedimiento se ha enmarcado en el Real Decreto que regula la Intervención Sectorial Vitivinícola dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC).

Los interesados han dispuesto de un plazo de presentación que finalizará a las 19.00 horas del próximo 27 de abril de 2026.

El objetivo es impulsar los viñedos que se cultivan en la comunidad.