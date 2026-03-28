El Gobierno destaca el plan Cultiva para facilitar el relevo generacional

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El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, destacó esta semana la importancia del Programa Cultiva para facilitar el relevo generacional en el sector primario durante la visita a La Majada de Barcina, una explotación agroganadera modélica situada en Barcina de los Montes (Oña), coordinada por COAG, en la que se está realizando la estancia formativa de un joven agricultor dentro de la edición 2025 del Programa Cultiva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La iniciativa trata de asegurar el relevo generacional en el sector primario y de fomentar la transferencia de conocimiento hacia quienes dan sus primeros pasos en la agricultura y la ganadería.

El Programa Cultiva es un recurso formativo impulsado desde el año 2020 por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en colaboración con entidades de ámbito nacional representativas del sector agrario.

El objetivo de este plan es ofrecer a personas jóvenes que se dedican a la agricultura y a la ganadería el acceso a formación práctica.

En esta edición cerca de 400 profesionales del campo disfrutarán de una vivencia formativa en las instalaciones de otros compañeros con más experiencia. Los jóvenes tienen acceso a un catálogo exclusivo de explotaciones, lo que les permite seleccionar el entorno formativo.