La Unión Europea sella el acuerdo de libre comercio con Australia

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Las organizaciones agrícolas europeas alertaron este martes de las «consecuencias insostenibles» que el acuerdo de libre comercio firmado esta semana entre la Unión Europea y Australia tendrán para el campo europeo, mientras que la patronal ve «una victoria para ambas partes» y una oportunidad para diversificar economías y reducir dependencias.

"El acuerdo suscita múltiples y serias preocupaciones para la agricultura europea, que vuelve a ser, claramente, la moneda de cambio de la estrategia de la UE para alcanzar objetivos comerciales y políticos más amplios. Una visión que responde a las emergencias del momento, pero cuyas consecuencias a medio plazo serán insostenibles para muchos sectores agrícolas sensibles", indicó en un comunicado el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias.

Los productores argumentaron que, con este pacto, la UE otorga «importantes concesiones» a los exportadores australianos, especialmente en aquellos sectores «altamente sensibles» como el de la carne de vacuno u ovino, el azúcar y el arroz.

Además, denunciaron que el sector agrícola de Australia podría obtener «mayores beneficios» debido a la eliminación de aranceles, lo que arroja una «fuerte oposición y preocupación» del campo europeo.

En el escrito, los productores recordaron que el acuerdo de libre comercio con el país oceánico no es aislado, sino que se añade al «impacto acumulativo de los sucesivos acuerdos comerciales que hacen que estas concesiones sean inaceptables", por ejemplo, tras la firma del acuerdo con el Mercosur, que se aplicará provisionalmente a partir del 1 de mayo. Subrayaron que los efectos de otro acuerdo de libre comercio «solo agravaría las vulnerabilidades existentes y llevaría a muchas explotaciones familiares de la UE al límite». Por su parte, las empresas europeas, representadas por la patronal BusinessEurope, celebraron la firma del acuerdo, que «representa una victoria para ambas partes, tanto geopolítica como económicamente». "Fundamentalmente, reafirma el compromiso compartido de la UE y Australia con un comercio abierto y basado en normas, así como con la colaboración para diversificar sus economías, reducir las dependencias estratégicas y construir cadenas de suministro seguras y resilientes", dijo el presidente de BusinessEurope, Fredrik Persson, en un comunicado.