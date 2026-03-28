La semilla certificada como punto de partida del sistema productivo

Publicado por ICAL Segovia Creado: Actualizado:

El director del Instituto Tecnológico Agracio de Castilla y León (Itacyl), Rafael Sáez, destacó el «liderazgo» de la Comunidad en la producción de semilla certificada y la necesidad de «reforzar su visibilidad mediante la colaboración público y privada como apuesta clave de futuro». Así lo destacó durante la celebración del IV Symposium Nacional de Productores de Semilla, un acto organizado por la Asociación de Empresas Productoras de Semillas Selectas (Aprose) bajo el lema ‘Sembrar con confianza para cosechar con éxito’. La jornada, celebrada en el Parador de Segovia, batió récord de asistencia y reunió a representantes institucionales, expertos y empresas para abordar los principales retos del sector, poniendo el foco en la rentabilidad, la innovación y la sostenibilidad, informa Ical. El presidente de Aprose, Juan Ángel Gutiérrez, recordó que «la semilla certificada es el punto de partida de todo el sistema productivo».

Marco normativo

La jornada se inició con el análisis del marco normativo europeo que abrió el bloque técnico. El subdirector general de Medios de Producción Agrícola y Oficina Española de Variedades Vegetales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Antonio Sobrino Mate, abordó el nuevo marco normativo europeo en la producción y comercialización de material vegetal, y destacó la armonización de los sistemas de registro y certificación y el impulso de las nuevas técnicas de edición genética, señalando que «estas herramientas permitirán mejorar la productividad, la sostenibilidad y la adaptación de los cultivos al cambio climático».

Innovación tecnológica

En un contexto de transformación del sector, la innovación tecnológica cobró protagonismo de la mano de la directora de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba, Rosa Gallardo, quién defendió el uso responsable de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo basada en datos abiertos y transparencia. «La inteligencia artificial debe ayudarnos a tomar mejores decisiones, pero siempre desde la responsabilidad y la honestidad, asegurando que el valor se distribuya a lo largo de toda la cadena agroalimentaria», dijo.

Este enfoque dio paso a la intervención de la investigadora del Itacyl, Carmen Asensio Sánchez-Manzanera, quien puso en valor el papel de la semilla certificada de leguminosas como base para garantizar la calidad y la sostenibilidad, destacando su capacidad para fijar entre 50 y 250 kilogramos de nitrógeno y reducir la necesidad de fertilización.

Cerrando este bloque el técnico de Anove Carmen Asensio llevó la mirada al origen de todo el sistema productivo: la mejora varietal. En este sentido incidió en que el desarrollo de una nueva variedad puede requerir entre diez y quince años de trabajo, y destacó la importancia de seguir impulsando la innovación genética como garantía de futuro para el sector.

Bajo el título ‘Semilla certificada: Sembrar con confianza para cosechar con éxito’ la mesa puso en valor la semilla certificada como eje clave para generar valor y avanzar hacia una agricultura más sostenible.