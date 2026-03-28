La raza churra reivindica el impacto del pastoreo

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La 39ª Feria Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra reivindicará desde Palencia el impacto de la ganadería extensiva en el territorio y los servicios que el ovino presta a la sociedad en general y al desarrollo económico del medio rural en particular. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra (Anche) ha presentado este martes en la diputación de Palencia la 39ª Feria Churra, que se celebrará el 11 y 12 de abril en Palencia como una cita clave para el sector ovino. Así lo adelantó el nuevo presidente de Anche, Luis Martín, durante la presentación de la feria y se refirió a la actual situación del sector ovino, con cierre de explotaciones, jubilaciones, falta de relevo, falta de mano de obra, y sobre todo «falta de apoyo y reconocimiento». «Pero también es un sector con futuro y la oveja churra tiene un valor enorme que debemos seguir defendiendo entre todos», afirmó Martín.

«Las ovejas autóctonas en pastoreo hacen un trabajo fundamental para el territorio. Prevenimos incendios, cuidamos los montes, mantenemos el paisaje y aumentamos la biodiversidad. Somos ganaderos, pero también gestores del medio ambiente, y ese trabajo merece ser reconocido», aladió. Asimismo, subrayó la importancia de la innovación para garantizar el futuro de las explotaciones y ha señalado la apuesta que hace Anche por la mejora genética, la inseminación, la identificación electrónica, y por nuevas tecnologías como drones, GPS o vallados virtuales. «Cada dato que recogemos nos ayuda a mejorar la siguiente generación de animales», añadió Martín.

Durante los dos días de feria se abordarán cuestiones clave para el futuro del sector, con ponencias y debates centrados en la sostenibilidad y el papel del ovino en el territorio. Entre las citas destacan una charla sobre la huella de carbono y el ovino y un debate para analizar los servicios ecosistémicos que prestan los rebaños en pastoreo, como la prevención de incendios o el mantenimiento del paisaje. Este año, además, la Feria Churra celebrará el hermanamiento con la Raza Rasa Aragonesa, por lo que contará con la participación de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Rasa Aragonesa (Angra). Como es tradición, la feria acogerá también los concursos morfológicos de la raza churra y la entrega de reconocimientos a ganaderos por su trabajo en mejora genética, calidad de leche y producción de lechazos. La vertiente técnica se completa con una programación abierta al público general en la que tendrá especial protagonismo la gastronomía con una demostración y degustación gratuita de productos elaborados con leche de oveja churra, en colaboración con la empresa Quesos Campos Góticos.