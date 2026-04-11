UPA solicita trasladar a Europa las pérdidas del sector remolachero

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla y León remitió el pasado lunes al Ministerio de Agricultura una carta en la que solicita que se traslade a la Comisión Europea la suspensión del ‘Sistema de Perfeccionamiento Activo del Azúcar’, con el fin de rebajar la presión que existe en el mercado europeo y que está generando una continua pérdida de remolacheros y de superficie sembrada por falta de rentabilidad en la comunidad.

Desde el punto de vista de la OPA, llevar a cabo esta medida supondría aliviar la situación límite que sufren los productores de remolacha, que ven cómo este cultivo cada vez tiene menos rentabilidad en España, y considera que poner coto a la importación de azúcar en bruto podría ser una de las actuaciones a desarrollar por parte de la Comisión Europea. UPA, a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, denuncia que las entradas de azúcar en España bajo este procedimiento, que supone importar en este caso sin pagar derechos arancelarios ni IVA, está siendo sumamente lesivo para una comunidad productora como Castilla y León, lo que provoca en muchos casos el abandono de un cultivo que en su día fue emblemático y muy social.

Mercado mundial

La organización agraria apunta que en el actual contexto del mercado mundial del azúcar en niveles tan bajos, Azucarera, principal industria de nuestro país, dispone de la excusa perfecta para anunciar continuas reducciones en las condiciones económicas de los contratos con los remolacheros. Por este motivo, UPA ha pedido al departamento que preside Luis Planas que traslade a la Comisión Europea dicha petición para que responda a la sensibilidad que hay en Bruselas con este asunto, en unos momentos en los que se están barajando diferentes actuaciones.

«Desde nuestra organización estamos convencidos de que España apoyará todas las medidas que supongan un alivio para un sector tan castigado como el remolachero, y en este sentido esperamos que traslade esta petición para que se aplique inmediatamente desde el ámbito comunitario», concluye la UPA.

La remolacha es uno de los cultivos más importantes en la provincia leonesa, que se ha visto azotada por el cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza.