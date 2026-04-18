Foro para combatir la contaminación por nitratos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta, a través de la Fundación Patrimonio Natural, impulsa unas jornadas participativas, que comenzarán el 20 de abril, del proyecto europeo Life Nitrazens con el que se busca mejorar la gestión de los nitratos en la cuenca del Duero.

Este proyecto LIFE cuenta con un presupuesto cercano a las 2 millones de euros y arrancó en el segundo semestre del pasado año y se han organizado diferentes jornadas participativas en las que se abordará y avanzará en una propuesta para la gestión eficaz y consensuada de los nitratos.

Las jornadas se conciben como foros de debate y trabajo conjunto en los que se darán cita administraciones públicas, los sectores agrario y ganadero, comunidad científica, organizaciones ambientales y otros colectivos sociales.

El objetivo es compartir experiencias, identificar obstáculos y contrastar perspectivas para formular propuestas realistas y efectivas frente al desafío de la contaminación por nitratos.

El programa previsto en Castilla y León, se desarrollará en la Casa del Parque de Castronuño, Valladolid, el lunes 20 de abril; en el Centro del Cangrejo de Herrera de Pisuerga, Palencia, el martes 21 de abril; y en el Ayuntamiento de Cuéllar, Segovia, el miércoles 22.

En las sesiones participará el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Junta de Castilla y León, que tratará sobre la designación de zonas vulnerables y los programas de actuación, la incorporación de la contaminación por nitratos en los planes hidrológicos de la cuenca y el marco regulador aplicable en esta materia.

También el Departamento de Programas de la Fundación Patrimonio Natural e investigadores del Grupo de Polímeros de la Universidad de Burgos, que son los coordinadores del Life.

Desde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), abordarán los temas relacionados con la fertilización sostenible y presentará el caso de 'Sativum' para la gestión de nutrientes.

La asistencia es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de la página web del proyecto www.life-nitrazens.eu/

Este proyecto promueve la participación ciudadana, el agua más limpia y la agricultura sostenible en toda Europa. Participan, junto a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, la Universidad de Burgos (coordinador), INNOVALIA, OSOIGO, CITA, Fundación Ibercivis, la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón en España, la Universidad de Coimbra, Aguas do Centro Litoral, la Associação de Beneficiarios da Obra y Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego y el municipio de Soure, en Portugal.