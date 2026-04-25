El plan Cultiva como garante del relevo generacional

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El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, visitó Portillo, una de las explotaciones agrarias donde se forman los jóvenes agricultores y ganaderos que participan en el Programa Cultiva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Canales comprobó «la implantación de este modelo de formación práctica muy valorado por los jóvenes, que refuerza un relevo generacional cualificado en el sector agrario y ganadero y que concede prioridad en la asignación a los jóvenes recientemente incorporados a la actividad, mujeres y quienes no hayan tenido ocasión de participar en ediciones previas». Cultiva ofrece estancias formativas para jóvenes agricultores y ganaderos en explotaciones modelo. Su objetivo es ofrecer formación práctica e in situ, mediante estancias temporales en explotaciones seleccionadas por las entidades gestoras del programa —OPAs, entidades, asociaciones u organizaciones representativas del sector— por su innovación técnica, productiva, ambiental o de gestión.