El Gobierno aconseja «mantener la guardia» con la gripe aviar

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha instado esta misma semana a «mantener la guardia» en la gripe aviar tras levantar el Gobierno el confinamiento de aves en las granjas con el fin de evitar la propagación de esta «grave» enfermedad. En declaraciones en Sevilla, Luis Planas ha pedido mantener «la atención muy alta» aunque no haya ya confinamiento.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acordó el pasado 1 de abril levantar el confinamiento general de las aves de corral en España tras constatar la mejora de la situación de riesgo por influenza aviar, según una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El 13 de noviembre de 2025, el Ministerio decretó el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España como medida preventiva de refuerzo ante el aumento del riesgo de expansión de la influenza aviar, enfermedad altamente infecciosa. La disposición tenía por objeto evitar posibles contactos entre las aves de granja y las migratorias que podían ser portadoras del virus. Una semana antes se había decretado el confinamiento de las aves de corral en las mencionadas zonas de especial riesgo y vigilancia.

Desde esa fecha se ha llevado a cabo un seguimiento semanal de la situación epidemiológica y ahora, a tenor de la evolución de la enfermedad en España y en las zonas de origen de los movimientos de aves migratorias y ante la previsión de temperaturas, el Ministerio ha considerado oportuno levantar el confinamiento general en todo el territorio nacional. El Departamento también ha recordado que, a pesar del levantamiento de confinamiento, es necesario mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas para evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, tanto en éstas como en explotaciones avícolas. Cualquier sospecha de enfermedad debe ser notificada a los servicios veterinarios oficiales, en particular en el caso de las aves domésticas. Ha recordado finalmente que el virus de la influenza aviar no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos, pero, en cualquier caso, se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertas en el campo.

El departamento recuerda la necesidad de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, así como de intensificar la vigilancia y notificar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales.

En España se han contabilizado 16 focos de influenza aviar en granjas de producción desde el 1 de julio de 2025, el último de ellos el pasado 13 de enero en Lleida. Además, la enfermedad ha afectado principalmente a aves silvestres, con 165 focos detectados desde julio, además de seis en aves cautivas. España fue declarada el 10 de febrero como país libre de influenza aviar altamente patógena por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), aunque se mantenían medidas preventivas ante el riesgo derivado de los movimientos migratorios. El Ministerio ha subrayado que el virus no se transmite a las personas a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados, si bien recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas o se encuentren muertas.