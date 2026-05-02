La producción de legumbres aumenta cerca de un 10% entre 2016 y 2024

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Asociación de Legumbristas de España (ALE) ha aumentado la producción de 88 a 97 millones de toneladas entre 2016 y 2024, impulsada por el incremento del consumo en la última década, según ha informado este miércoles en un comunicado. Este crecimiento ha marcado el décimo aniversario de la declaración de 2016 como el Año Internacional de las Legumbres, una iniciativa que ha logrado transformar la percepción pública de este superalimento. En un contexto marcado por los retos medioambientales, las legumbres se perfilan como «cultivos indispensables", ya que su principal «ventaja agronómica» radica en su capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico mediante simbiosis con bacterias del suelo. Desde el punto de vista nutricional, las legumbres son, además, una «excelente» fuente de proteínas de origen vegetal, fibra dietética, vitaminas del grupo B y minerales esenciales como hierro, potasio, magnesio y zinc. Asimismo, la FAO ha subrayado que la sustitución de otras fuentes de proteínas por legumbres «ayuda a limitar la ingesta de grasas saturadas». En el ámbito europeo, España ha destacado como uno de los «principales países consumidores» de este alimento. Sin embargo, los datos del Mapa han revelado que la producción nacional sigue siendo «muy dependiente de las condiciones climatológicas».