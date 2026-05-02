Nuevas exigencias para el uso de los productos fitosanitarios en CyL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha publicado este miércoles la modificación de la Orden por la que se regula la actividad formativa para el uso profesional de los productos fitosanitarios en la Comunidad que contempla «varias novedades» como la obligación de realizar una formación de reciclaje de cinco horas para la renovación de los carnés de uso profesional, ampliada a 20 horas en el caso del piloto aplicador.Otra de las novedades del texto pasa por la redefinición del concepto de entidad de formación, para que estas incluyan entre sus fines o actividades la formación agraria o agroalimentaria.

Agricultura ha explicado que la formación, necesaria para la obtención del carné de uso profesional de fitosanitarios, se podrá impartiren modalidad no presencial a través de internet, «lo que permitirá agilizar las renovaciones». Los usuarios también podrán optar por realizar el curso en modalidad presencial, a través de las entidades de formación autorizadas.

La orden contempla el mantenimiento del denominado 'aula virtual', entorno telemático en el que alumno y tutor interactúan de forma directa y a tiempo real, dentro del sistema de formación presencial.

La modificación de la norma ha sido consensuada con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) e introducen cambios por motivos prácticos que aseguran una gestión más eficaz en los procedimientos para el reconocimiento de las entidades de formación y para la expedición y renovación del carné y otros que garantizan una mayor claridad, como la explicitación de las causas y efectos, tanto de la extinción del reconocimiento de las entidades de formación como de la pérdida de vigencia del carné.

Y también por motivos prácticos, se regula la actualización de datos y cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades de Formación de los usuarios profesionales y vendedores de productos fitosanitarios, que pasa a denominarse Registro de Entidades de Formación para el uso profesional de productos fitosanitarios de Castilla y León.

El pasado mes de abril la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso aprobó una Proposición No de Ley (PNL) del grupo Popular en la que pide al Gobierno que incremente y agilice las ayudas extraordinarias para los fertilizantes tras su encarecimiento por el conflicto en Oriente Medio.

El texto también reclama al Ejecutivo una reducción temporal de la fiscalidad, realizando un seguimiento de la evolución de sus precios y la disponibilidad de los mismos.

Además, el PP ve necesario apoyar a la industria nacional de fertilizantes para «salvaguardar la producción» y adoptar «con carácter urgente» medidas para reducir los costes energéticos y la disponibilidad de materia primas «para evitar la escasez». El diputado popular Pedro Gallardo ha asegurado que el sector primario necesita respuestas «urgentes, eficaces y valientes» de un Gobierno al que, «una vez más, no se le espera». Los populares han conseguido el visto bueno a otra de sus PNL, en concreto una sobre la autorización excepcional de fitosanitarios para el control del pulgón.