Mercosur, entre oportunidades y tensión

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El pacto entre la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) se aplica de forma provisional tras más de 25 años de discusiones y abarca un mercado de 720 millones de personas, valioso para sectores exportadores, pero también genera preocupación porque en el bloque latinoamericano hay líderes agrícolas globales. Ofrece oportunidades y amenazas.

España, considera que la industria agroalimentaria también lo aprovechará, y más en el contexto actual difícil para el comercio.

El acuerdo, ya en vigor desde este 1 de mayo, implica reducciones arancelarias desde el primer día, pero la liberalización es gradual y más o menos larga, según el producto. Dentro de los alimentos que España exporta, los plazos para la total apertura al aceite de oliva son quince años; para el orujo de oliva, cuatro años; para vinos embotellados, ocho; y para porcino, entre ocho y diez. Pero para la venta de espumosos, azafrán, algunas frutas o leche en polvo la liberalización se hace realidad desde el primer momento, según la información del Ministerio de Economía y de las oficinas comerciales de España en naciones de Mercosur.

Desde esos canales comerciales oficiales se ha transmitido a las empresas exportadoras que agilicen sus planes porque el acuerdo empieza a funcionar con el principio de «primer llegado, primer servido». Esto significa que las concesiones y las cuotas son compartidas con otros países de la UE, por lo que las firmas españolas deben ser rápidas para beneficiarse de ellas. Por otro lado, entre las concesiones a Mercosur destacan las de vacuno, aves de corral, etanol, aunque con cupos y de forma gradual; en cárnicos se limitan a una fracción de la producción de la UE (1,5 % vacuno y 1,3 % aves de corral).

Las empresas del sector del aceite de oliva «están bastante contentas» ante el acuerdo, según declara a Efeagro el director general de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador (Asoliva), Rafael Pico.

Afirma que los consumidores de Mercosur van a poder comprarlo «a un precio sustancialmente menor» y que en Argentina, por ejemplo, ahora el aceite de oliva se grava con un arancel del 31,5 % y desde el primer día «se reduce ya directamente un 2,5 %».

Asegura que el acuerdo ha modificado totalmente los planes de las empresas, que han «redirigido aceites de distintos orígenes hacia Mercosur «y cada vez lo harán más». Otras empresas del vino o del cava han mostrado también más interés en Mercosur en sus planes; además, el acuerdo ofrece oportunidades a los fabricantes de queso, cuya ingesta crece.

El director general de Cooperativas AgroAlimentarias, Gabriel Trenzado, reconoce a Efeagro que hay ventajas, pero añade que con los plazos transitorios no se espera que hasta «dos, tres o cinco años» se vean resultados en los sectores con intereses más ofensivos. «De la noche a la mañana no va a cambiar el comercio pero hay que ver cómo se van configurando los flujos», señala, además de resaltar el momento de «incertidumbre» y el «miedo» en las producciones más defensivas frente a una avalancha de importaciones. Opina que en la negociación del acuerdo «no se tuvo en cuenta» a la agricultura: «Puede ser muy bueno para el conjunto de la economía española, pero para el sector agroalimentario habrá que ponerlo en la nevera». Por ello, las cooperativas piden que las cláusulas de salvaguardia se apliquen con rapidez y que la Comisión Europea (CE) haga un seguimiento «transparente y a largo plazo» si ve impactos para no «destruir» su agricultura, que ahora vive «problemas como la falta de relevo o de mano de obra y una regulación más estricta». España tiene un déficit comercial de alimentos, bebidas y tabaco con Mercosur, con importaciones por 4.069 millones de euros, diez veces superiores a las exportaciones (381,6 millones), según los datos de Economía de 2025. Los productos más exportados a Mercosur son el aceite de oliva y las frutas de hueso; los más importados son tortas y habas de soja, el café y los crustáceos.