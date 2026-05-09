El buen funcionamiento como prioridad en el campo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El buen funcionamiento de todos los eslabones de la cadena de valor del sector agroalimentario debe ser nuestra prioridad». Así lo aseguró hoy la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en funciones, María González Corral, en la inauguración del IV Congreso de la Industria Alimentaria de Castilla y León, impulsado por Vitartis, que se desarrolla entre hoy y mañana en Segovia.

El sector agroalimentario es «estratégico» a nivel social, económico y de desarrollo de la Comunidad, porque, según apuntó González Corral, congrega a más de 2.700 empresas y da empleo a más de 57.000 personas. «Estas cifras nos dan una idea de la magnitud que tiene el sector en la Comunidad», indicó, para explicar que el sector representa el cinco por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) autonómico y el 30 por ciento de la cifra de negocio industria y el diez por ciento tanto de empresas como de empleo de España. Asimismo, destacó que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en lo que se refiere al peso del sector agroalimentario y segunda si añadimos también al agrario. «Una industria que no ha parado de crecer durante los último 25 años, demostrando la capacidad de adaptación a diferentes retos como la situación geopolítica, la simplificación, el relevo generacional o la soberanía alimentaria», añadió.

Cadena de valor

Para llegar al «buen» funcionamiento de la cadena de valor, desde la Junta se trabaja de forma «coordinada» con representantes de cada eslabón «con el fin último de fortalecer el sector agroalimentario», contando con profesionales y empresas que apuesten por la implementación de nuevas tecnologías, que faciliten la adopción y decisiones, la seguridad de los procesos o incrementen la capacidad de producción de lo que se encarga, indicó la consejera en funciones, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl). «Una institución que vive por y para investigar y dar respuesta a los retos planteados por el sector». «Somos una herramienta pública a la disposición de las empresas», recalcó. Así, expresó que un ejemplo de este trabajo es el que se realiza a través de la red «Akis CyL» que, con 17 grupos de trabajo y más de 400 representantes del sector, se han definido 14 proyectos de investigación que se desarrollarán en los próximos años, a lo que la Junta destina más de ocho millones de euros. Sobre digitalización, González Corral se refirió a dos «novedosas» iniciativas», como el programa Extensión Agraria Digital y la Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León «que va a permitir la toma de decisiones sobre el uso de nuevas tecnologías».