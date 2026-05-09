Planas pide un fondo específico para la PAC ante las crisis climáticas

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió este lunes la necesidad de que la futura Política Agraria Común (PAC) posterior a 2027 contemple instrumentos diferenciados para hacer frente a las crisis climáticas y a las crisis de mercado, ante el creciente impacto de los fenómenos extremos sobre la producción agroalimentaria.

En declaraciones a su llegada a la reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrada en Nicosia (Chipre), Planas subrayó que el sector se enfrenta actualmente a un contexto marcado por dos grandes desafíos: la inestabilidad geopolítica, en particular por la situación en Oriente Medio, y los efectos del cambio climático.

En este sentido, advirtió de que episodios como la sequía, la falta de precipitaciones, las inundaciones o los fenómenos meteorológicos extremos están complicando cada vez más la actividad agrícola y ganadera en el conjunto de la UE. «Nos situamos en un ámbito en el cual la producción agroalimentaria es, si cabe, mucho más complicada», señaló.

Así, defendió la necesidad de adoptar «medidas preventivas» y de «respuesta y gestión de riesgos», así como de «reforzar los sistemas de aseguramiento agrario» de agricultores y ganaderos a nivel europeo, apostando por instrumentos comunes que permitan mejorar la cobertura frente a los riesgos climáticos.

Además, insistió en la importancia de adaptar las herramientas de apoyo al nuevo escenario y ha defendido la necesidad de diferenciar las respuestas a las distintas crisis que afectan al sector. «Creo que es muy importante en el apoyo de la Unión Europea post-2027 separar lo que se refiere al apoyo de las crisis de mercado de las crisis climáticas con un fondo específico», añadió.

Además, durante su participación en el foro, Puente destacó el papel estratégico del transporte sostenible dentro de las políticas europeas para reducir emisiones y mejorar la resiliencia de las ciudades. El ministro señaló que la transformación del sistema de movilidad no solo debe centrarse en nuevas infraestructuras, sino también en la modernización de las existentes y en la promoción de medios de transporte más eficientes y menos contaminantes, especialmente en el ámbito ferroviario.

En este contexto, el titular de Transportes defendió la necesidad de reforzar la cooperación internacional para compartir experiencias y soluciones frente a los efectos del cambio climático.