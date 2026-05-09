El paro en la agricultura desciende un 3% en abril

Un agricultor en su campo de cultivo de maíz.f. o. p.

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El paro en la agricultura ha descendido el 3,05% en abril respecto al mes anterior, con un total de 2.272 desempleados menos, situándose en la cifra de 72.186 personas, tal y como informó este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuando hizo públicos los datos del desempleo.

El desempleo registrado ha disminuido en todos los sectores, en mayor tasa mensual en la agricultura, mientras que en general se ha reducido el 2,59% respecto a marzo y el 6,2% anual, con 2,35 millones de personas.

En comparación con abril de 2025, el paro agrícola ha retrocedido el 11,41 %, lo que equivale a 9.300 desempleados menos.

Entre los extranjeros, el paro en la agricultura ha sumado 15.676 personas, el 3,25 % menos que en marzo y el 8,46 % menos que en abril de 2025. De ellos, 10.031 procedían de fuera de la Unión Europea y 5.645 eran de países comunitarios.

En general, ha habido 88.169 demandantes de empleo no ocupados en el sector primario, lo que representa una bajada del 2,74 % mensual y una caída del 12,25 % anual.

El número de contratos firmados en la agricultura se ha situado en 118.368, el 16,96 % menos que el mes anterior y el 9,86 % más que en abril de 2025. De esos contratos, 56.072 han sido temporales y 62.296, fijos, según los datos del Ministerio.