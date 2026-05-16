El campo grita 'Pueblo, familia y labor'

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

Las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-Coag han hecho un llamamiento a la movilización de los agricultores y ganaderos de Castilla y León de cara a la manifestación que, en unidad de acción, han convocado en Valladolid el próximo 20 de mayo para alertar sobre la situación de «quiebra» por la que atraviesa el sector agroganadero.

Los elevadísimos costes de producción, impulsados por el precio del gasóleo y los fertilizantes, unidos al bajo valor de las producciones en las lonjas, así como la reclamación a las distintas administraciones, incluida la Unión Europea, para contar con ayudas que compensen esta circunstancia que conduce a esa «situación de quiebra» técnica del sector es lo que ha llevado a los líderes de Asaja, UCCL, Coag y UPA, Donaciano Dujo, Jesús Manuel González Palacín, Lorenzo Rivera y Aurelio González, respectivamente, a comparecer ante los medios de comunicación este martes para arengar a agricultores y ganaderos con el fin de que salgan a la calle el 20 de mayo al objeto de testimoniar su protesta y la defensa de lo suyo.

Y es que hoy en día producir una hectárea de secano cuesta unos 800 euros frente a unos ingresos de 600, lo que supone una pérdida neta de 200 euros por hectárea, y sembrar una hectárea de maíz cerca de 3.000 euros, con pérdidas de 100 euros por cada una de ellas, y todo ello con motivo de que el precio de gasóleo se haya disparado del 0,80 a 1,40 euros y el de los fertilizantes haya pasado de los 300 euros en 2000 y 2001 a unos 800 euros.

Tales incrementos del fertilizante han tratado de ser compensados por el Gobierno central mediante la concesión de 22 euros y 55 en secano y regadío, respectivamente, y con 20 céntimos por litro de gasóleo, ayudas que el líder regional de Asaja, Donaciano Dujo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha tildado de «insuficientes», al tiempo que ha recordado que Castilla y León «se la juega» porque su sector más puntero es el de los cereales, de secano y regadío. Por ello, Dujo insiste en la necesidad de acudir a la movilización convocada debido a que el agricultor, ante la actual situación, está perdiendo cerca de 20.000 euros por cada explotación de secano de 250 hectáreas, «el equivalente a estarse arruinando trabajando».

El fin de las dos guerras, tanto la que se libra en Ucrania como en Oriente Próximo, ha sido una constante en las intervenciones de todos los representantes de las OPAS, como también lo han sido el fin de la especulación que ha derivado en el incremento insostenible de combustible y fertilizantes y, entre otras, la puesta en marcha de ayudas directas de hasta 50.000 euros por parte de las distintas administraciones, incluida la UE, todo ello para evitar que Castilla y León, «actual granero de España, pase a convertirse en el desierto de España», en palabras de Dujo.

A la manifestación del 20 de mayo no faltará el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, quien ha asegurado que la situación es «totalmente insostenible» tras dos o tres años de pérdidas acumuladas. Ha hecho un llamamiento a la Junta de Castilla y León, de la que asegura que no sabe «si está o no está», para que complemente las ayudas estatales, tras calificar de insuficiente la habilitada para el seguro de los jóvenes agricultores y denunciar que lleva sin convocar el Consejo Regional Agrario desde el pasado mes de enero.

Por su parte, Lorenzo Rivera, coordinador de Coag, ha incidido en que la industria cárnica es corresponsable de esta situación al optar por comprar materias primas en los puertos en lugar de recurrir al cereal local.

Desde UPA, su secretario general, Aurelio González, último en tomar la palabra, ha insistido en que la Junta de Castilla y León debe dar un paso al frente, ya que recauda gran parte de los impuestos especiales de hidrocarburos e IVA del combustible, a fin de que complemente como mínimo con otro 50 por ciento las ayudas habilitadas por la Administración central. González ha lamentado que el Gobierno regional se encuentre «de brazos caídos» y ha recordado que el sector se juega su supervivencia en esta campaña.