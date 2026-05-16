Luz verde al convenio para el plan del seguro agrario

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno ha autorizado la firma del convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y la Agrupación de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios (Agroseguro) para la ejecución del plan anual, al que el Gobierno destina 315 millones para subvencionar la contratación de pólizas. El convenio pretende facilitar la ejecución del 47º Plan se Seguros Agrarios Combinados —aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2025 y en vigor desde el pasado 1 de enero de este año-, la liquidación de planes anteriores y regular otros ámbitos de cooperación entre las entidades firmantes, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa).

El plan de 2026 recoge todas las líneas de seguro cuyo periodo de contratación se inicie a lo largo de este año, junto con las diferentes subvenciones aplicadas y los porcentajes establecidos para cada una de ellas.

El sistema cuenta con 45 líneas de seguro diferentes y cubren la mayoría de los riesgos y la práctica totalidad de las producciones de interés agronómico de España. Además, el plan para 2026 ofrece un apoyo diferenciado a colectivos que son preferentes en la Política Agraria Común (PAC) en España, como los jóvenes, agricultores profesionales y titulares de explotaciones prioritarias, con subvenciones mínimas que cubren entre el 45 % y el 50 % del coste de las pólizas y que, con las aportaciones de las comunidades autónomas, pueden llegar hasta el 70 %, el límite máximo permitido por la normativa europea.

El plan incluye nuevas coberturas en enfermedades animales e incorpora, además, actuaciones para el perfeccionamiento técnico de las líneas de seguro.

Estudios

Igualmente incorpora estudios orientados a futuras mejoras, entre ellos los relacionados con enfermedades animales como la dermatosis nodular contagiosa, que apareció en España en octubre de 2025, y la peste porcina africana, con el fin de posibilitar su inclusión futura en el seguro para explotaciones de ganado vacuno y porcino, respectivamente.

El Departamento ha incidido en que los seguros agrarios constituyen un instrumento «fundamental» para el sostenimiento de las rentas del sector, «y más aún en un escenario de cambio climático».

El apoyo a la contratación de primas es «uno de los pilares» de la política de dicho Ministerio que desde el año 2020 ha incrementado en un 50 % el presupuesto destinado a las ayudas a la contratación de pólizas.

En cuanto al capital asegurado, crece de forma progresiva en los últimos años, entre 2024 y 2025 aumentó en 1.000 millones de euros y sobrepasó el récord histórico de 19.000 millones de euros, según el Mapa.

El Departamento ha recordado que en 2023, segundo año consecutivo de sequía en el que se produjeron pedriscos y temporales importantes en distintas zonas de España, las indemnizaciones del seguro agrario superaron un techo «histórico», por encima de 1.240 millones de euros, un 56 % más que el año anterior, que había sido récord.

En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reiteró que los seguros son «uno de los instrumentos más importantes» de la política agraria en España. Para Planas, es un mecanismo de gestión de riesgos que permite responder a «algunas de las problemáticas» con que se encuentran los productores y, «muy en particular», las referidas al cambio climático y a los fenómenos meteorológicos extremos. El ministro valoró que el plan de 2026 priorice «determinados colectivos», como los jóvenes agricultores. Durante su intervención, incidió en que el aseguramiento agrario fue un tema «central» en la reunión informal que mantuvieron la semana pasada en Chipre los ministros de Agricultura de la Unión Europea. España está defendiendo, como recordó, que la futura PAC incluya un mecanismo de reaseguro para que los sistemas nacionales no se «desestabilicen» a la hora de hacer frente a «situación extremas». Planas destacó que el Gobierno «abonará en los próximos días 1.082 millones de euros entre 98.000 beneficiarios» en ayudas directas del primer listado de afectados por el tren de borrascas, que está vinculado a la Política Agraria Común (PAC). Recordó que su ministerio ya ha abonado otros 24 millones entre 21.000 beneficiarios por el tren de borrascas de este año que afectó sobre todo a explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura que está vinculado al seguro agrario.