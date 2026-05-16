Asaja prevé una cosecha de cereal «media» en Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La organización agraria Asaja Castilla y León estima que la campaña de cereal de este año se situará en niveles «medios», con una producción que podría superar ligeramente los seis millones de toneladas en la comunidad, aunque advierte de que el resultado final dependerá de la evolución meteorológica durante la segunda quincena de mayo y las primeras semanas de junio.

En un comunicado, la organización ha señalado que, pese a que las lluvias registradas en las últimas semanas han contribuido a mantener ciertas expectativas positivas, la campaña presenta una «gran desigualdad» entre comarcas e incluso entre parcelas muy próximas, debido a una evolución irregular del cultivo. Esta situación ha provocado, según Asaja, una merma en el desarrollo normal de la espiga en algunas zonas.

El comportamiento del tiempo desde la sementera ha sido irregular, con alternancia de periodos de precipitaciones y otros de sequía, especialmente durante el mes de marzo y hasta mediados de abril. Esta inestabilidad ha condicionado el desarrollo de los cultivos y ha generado incertidumbre en el campo castellano y leonés.

La organización advierte de que lo que ocurra en las próximas semanas será determinante para el resultado final de la campaña. En este sentido, señala que una posible ola de calor temprana podría comprometer las expectativas actuales y hacer que la producción se sitúe por debajo de la media, o bien permita consolidarla e incluso superarla ligeramente si las condiciones son favorables.

Además, Asaja ha apuntado que la situación no es positiva en otros cultivos complementarios, ya que no se aprecia abundancia de forrajes y los cultivos de primavera, tanto en secano como en regadío, presentan retrasos en su desarrollo, con parcelas incluso pendientes todavía de ser sembradas.

No obstante, la organización ha matizado que la disponibilidad de agua para el riego está «plenamente garantizada» y que los pastos presentan un buen estado general, lo que debería permitir su mantenimiento hasta entrado el verano, siempre que no se produzcan episodios de calor extremo.

Más allá de las previsiones de cosecha, Asaja ha puesto el foco en la «dramática» situación de rentabilidad del sector cerealista, que acumula varias campañas con pérdidas en las explotaciones de Castilla y León. Su presidente, Donaciano Dujo, ha advertido de que el principal problema del campo no es tanto la producción como la falta de rentabilidad, derivada de los altos costes y los bajos precios.

Dujo ha alertado de que, de mantenerse esta tendencia, la agricultura cerealista podría estar en riesgo, pese a que Castilla y León ha sido tradicionalmente «el granero de España». En este sentido, ha reclamado cambios urgentes para evitar un deterioro estructural del sector.

Estas declaraciones se producen en la víspera de la festividad de San Isidro, patrón del campo, en un contexto de preocupación creciente entre los agricultores por el futuro del sector. Asaja ha recordado además la convocatoria de movilizaciones prevista para el próximo 20 de mayo, en unidad de acción con otras organizaciones agrarias, para reivindicar mejoras en la situación del campo.

La organización ha criticado también la falta de respuestas institucionales, aludiendo a la situación de la administración autonómica y estatal, así como a la incertidumbre en Europa.