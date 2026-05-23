Los fertilizantes, en el punto de mira

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Consejo de la Unión Europea adoptó oficialmente este jueves la suspensión durante un año de los aranceles aduaneros sobre determinados fertilizantes, con el objetivo de abaratar costes para el sector agrario y reducir la dependencia comunitaria de Rusia y Bielorrusia. La medida, que afecta a ciertos fertilizantes nitrogenados y materias primas como la urea y el amoníaco, permitirá ahorrar unos 60 millones de euros en derechos de importación para agricultores e industria de fertilizantes de la UE, según cálculos de la Comisión Europea, y busca además favorecer una mayor diversificación de proveedores.

La suspensión se aplicará únicamente a productos que no entren ya libres de aranceles en el mercado comunitario gracias a acuerdos preferenciales. Estará limitada a un contingente equivalente al volumen de importaciones sujetas al régimen de nación más favorecida en 2024, más un 20% de las compras realizadas ese mismo año a Rusia y Bielorrusia, precisó el Consejo en un comunicado.

La exención no beneficiará a productos importados directamente desde Rusia ni Bielorrusia, en línea con la estrategia europea para disminuir la dependencia de ambos países tras la invasión rusa de Ucrania. «La decisión ofrece a los agricultores europeos un mejor acceso a suministros de fertilizantes asequibles y fiables», señaló el ministro de Finanzas de Chipre, Makis Keravnos, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

La adopción definitiva de la medida se produce después de que la Comisión Europea propusiera este martes un plan de acción adicional para reducir la dependencia de las importaciones de fertilizantes y aumentar su producción en la UE, con un paquete de medidas a corto y largo plazo que incluyen apoyo financiero a los agricultores antes del próximo verano para asegurar el abastecimiento. La medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la UE y se aplicará durante un año, periodo en el que la Comisión supervisará la evolución del mercado de fertilizantes para evaluar posibles ajustes o una eventual prórroga.

La compra

El paquete de 500 millones de euros aprobado por el Gobierno en marzo pasado para ayudar a los agricultores en la compra de fertilizantes, dado su encarecimiento por el conflicto en Oriente medio, se abonará este próximo verano, dijo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Antes de clausurar la asamblea general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, el ministro informó a los medios de comunicación de que el Ejecutivo central está ahora abonando las ayudas directas por las consecuencias del tren de borrascas de los meses pasados en Andalucía y Extremadura y, «en cuanto se concluya este pago, iniciaremos el de los fertilizantes». Esas ayudas a la fertilización llegarán «a lo largo de este verano», lo que «debería ayudar» a los productores a comprar fertilizantes a un «precio razonable» de cara a las siembra de invierno.

El ministro cree que la situación en el estrecho de Ormuz «no tiene pinta de poder solucionarse a corto» plazo, por lo que «tenemos que estar preparados para un escenario» que «tardará un tiempo en recuperarse». En su intervención, ha analizado nuevamente el plan de acción de fertilizantes comunicado esta semana por la Comisión Europea y ha reiterado su crítica hacia el mismo en el sentido de que recoge el diagnóstico de los «problemas a corto plazo pero no pone los remedios». «Hay muchos rumores» sobre los fondos europeos en los que se sustentará el plan pero Planas tiene la «impresión» de que, en todo caso, la cuantía global para «toda Europa» no superará a la que el Gobierno de España «ha puesto ya para sus agricultores». El ministro cree que la Comisión «hace bien en poner el acento» sobre el futuro, que pasa por «desvincularnos de las energías fósiles», pero advierte de que esa transición «no es sencilla ni inmediata». Planas apuesta por apoyar a los agricultores para que no se reduzca la producción agroalimentaria.