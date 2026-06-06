UCCL pide medir el éxito de la PAC por la viabilidad de las explotaciones

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reclamó este jueves que se mida el éxito de la Política Agrícola Común (PAC) por la viabilidad de las explotaciones agrarias, según informó la organización en un comunicado. UCCL ha presentado al Parlamento Europeo y al Consejo, a través de la representación española en Bruselas, sus propuestas para evitar que los resultados de la PAC se evalúen fundamentalmente por los resultados obtenidos en las políticas ambientales y climáticas y que se incorporen también indicadores de carácter socioeconómico.

«El debate se está vendiendo como una discusión meramente técnica, pero no es así» ha manifestado UCCL, que ha precisado que «lo que se mide es lo que se acaba priorizando; y es una nefasta señal política que no se ponga el acento en cómo nos vaya a los agricultores y ganaderos en la futura PAC».

La organización ha pedido a los miembros de la Comisión de Agricultura que apoyen las enmiendas que reintroducen indicadores de impacto, refuerzan la medición de la renta agraria, la viabilidad económica, el relevo generacional, el acceso a la tierra, la posición de los agricultores en la cadena de valor y la protección de los beneficiarios finales.

También ha solicitado el rechazo de aquellas enmiendas que profundizan en el desequilibrio ambiental del sistema y aumentan los objetivos climáticos sin un contrapeso socioeconómico equivalente.

Además, UCCL ha alertado del riesgo que supone que en el seguimiento de cómo se gasta el dinero en la nueva PAC primen los indicadores verdes sobre los socioeconómicos.

«Esto abre la puerta a que se puedan suspender pagos o que se impongan nuevas restricciones por motivos ambientales, aunque los agricultores y ganaderos estemos en pérdidas», ha argumentado.

La organización ha considerado que el objetivo debe ser un marco de rendimiento equilibrado, útil y proporcionado, que mida de forma rigurosa la contribución ambiental de las políticas europeas, pero que también sea capaz de evaluar si dichas políticas garantizan explotaciones viables, renta agraria justa, empleo, relevo generacional y equilibrio territorial.

«A la hora de ver si la PAC funciona o no, lo que no pueden olvidarse son sus objetivos fundacionales: productividad, rentas dignas, mercados estables y alimentos de calidad a precios razonables… para eso es para lo que se creó la PAC hace 40 años y para eso debe servir, tradicional o moderna», ha resumido.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abrió este viernes trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto por el que se modifican diversas disposiciones normativas del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) con el objetivo de introducir ajustes técnicos tras la experiencia acumulada en sus tres primeros años de desarrollo. Según ha informado el ministerio, el trámite de audiencia pública permanecerá abierto hasta el día 25 de junio inclusive, periodo en el que los ciudadanos y organizaciones podrán remitir sus aportaciones al correo electrónico habilitado para tal fin. Así, según han explicado desde el ministerio, con estos ajustes en cuatro reales decretos y una orden ministerial buscan «reforzar la claridad, la coherencia y la eficacia del marco normativo» de la PAC, incorporando mejoras derivadas de la práctica de las tres primeras campañas.