Nueva bajada del vacuno y subida de cabritos y lechazos en la Lonja de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante la sesión de la Lonja de León, celebrada esta semana en Santa María del Páramo, se ha registrado una nueva bajada en el vacuno tanto en el ganado de vida como en la carne, han informado fuentes del mercado agropecuario.

Los motivos de estos descensos de precios se debe a que el consumo no acaba de recuperarse, las exportaciones van lentas y la competencia de otros países comunitarios no ayuda a estabilizar los precios, si bien se espera que la llegada del verano y el aumento del turismo revitalice al sector hostelero y de restauración.

Por otra parte, se ha registrado una subida de cabritos y lechazos debido a la poca oferta y a un incremento de la demanda por la celebración de comuniones, bodas y fiestas patronales en la que este tipo de carne es muy demandada. En el sector de los cereales los precios del trigo y maíz han repetido índices, mientras que el resto de las categorías se han sacado de la cotización a la espera de la nueva cosecha.