El campo se adentra también en las aulas

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La mayoría de los niños y niñas saben reconocer una barra de pan, un vaso de leche o una pieza de fruta, pero pocos conocen el proceso que permite que esos alimentos lleguen cada día a sus mesas. Reducir esa distancia entre la sociedad y el sector primario es el objetivo de las nuevas unidades didácticas sobre agricultura y ganadería promovidas por la Junta de Castilla y León en colaboración con representantes del sector agrario.

La iniciativa nace tras una propuesta presentada en marzo de 2025 por la organización profesional agraria Coag a las consejerías de Educación y de Agricultura. Según explica a Ical el director general de Desarrollo Rural en funciones, Jorge Izquierdo, la propuesta fue trasladada por Coag a ambas consejerías durante el mes de marzo. La iniciativa planteaba inicialmente la inclusión de una asignatura para acercar el sector a los jóvenes y dar a conocer su importancia estratégica para la comunidad.

Ante la dificultad de esta medida, se optó por desarrollar materiales didácticos que pudieran utilizarse de forma flexible en los centros educativos. «Es importante acercar la realidad del sector agrícola y ganadero al alumnado de primaria y secundaria, especialmente en las etapas más tempranas, para que conozcan el sector sin prejuicios y comprendan su relevancia para Castilla y León», precisa.

Detrás de esta propuesta existe una preocupación compartida: el creciente desconocimiento que la sociedad urbana tiene sobre el origen de los alimentos y sobre la realidad del medio rural. «Llevamos más de un año trabajando para que los niños tengan una percepción clara de dónde salen los alimentos, de dónde proceden, cómo se elaboran y cómo se trabaja para producirlos», explica a Ical el coordinador de Coag Lorenzo Rivera.

Gran parte de la población desconoce la importancia estratégica del sector agrario como base de la producción alimentaria y como motor económico de numerosas zonas rurales. La iniciativa pretende precisamente acercar esa realidad a las aulas mediante recursos didácticos, actividades prácticas y visitas a explotaciones agrarias y ganaderas.

Rivera considera que existe una visión distorsionada sobre el trabajo que desarrolla el sector. «La percepción que tiene la sociedad sobre el conocimiento de nuestro trabajo ha sido bastante distorsionada y lo mejor que se podía hacer era educar», afirma.

Las unidades didácticas buscan mostrar a los estudiantes qué ocurre más allá de los supermercados y de los productos ya elaborados. El alumnado podrá conocer cómo se cultivan los alimentos, cómo se crían los animales, cuáles son los controles sanitarios exigidos y qué innovaciones tecnológicas están transformando el sector. «Producir alimentos de calidad no es sencillo. Tenemos que cumplir una exigencias enormes y es importante que los alumnos comprendan esa realidad», señala Rivera.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su apuesta por el aprendizaje directo. Los materiales se complementarán con visitas a explotaciones agrícolas y ganaderas para que los estudiantes conozcan sobre el terreno cómo funciona una granja o una explotación agrícola moderna. «Los niños salen encantados cuando visitan estas instalaciones. La leche no sale de la nevera ni un trabajo detrás de cada alimento aparece por arte de magia. Existe una visión muy alejada de la realidad de nuestro trabajo», explica el coordinador de COAG.

La iniciativa también pretende mostrar la complejidad económica y tecnológica del sector. Desde la selección de semillas hasta la mecanización pasando por los sistemas de riego, la fertilización, la gestión empresarial o la incorporación de nuevas tecnologías, los materiales educativos reflejan una actividad mucho más avanzada de lo que habitualmente percibe la sociedad. «Detrás de una cosecha hay decisiones, inversiones, innovación y muchísimo trabajo. No es solo sembrar y recoger», resume. Además, las unidades abordan cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, la industria agroalimentaria, el cooperativismo y la figuras de calidad.

Para los impulsores del proyecto, el objetivo final va más allá de transmitir conocimientos. Se trata de fomentar el respeto hacia el medio rural y hacia quienes producen los alimentos. «Queremos abrir la puerta para que los alumnos conozcan la realidad del campo, de las granjas y de las explotaciones. Que puedan comprender de primera mano cómo trabajamos», afirma Rivera.