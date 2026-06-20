Las pistas y principales inquietudes del campo alrededor de la PAC

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Las negociaciones sobre la Política Agraria Común (PAC) se mueven despacio, pendientes del presupuesto para 2028-2034 que abordarán los líderes de la Unión Europea (UE) estos días, pero los agricultores españoles consideran que hay un parón en muchas cuestiones importantes para su futuro y el de las ayudas.

Los debates sobre la PAC avanzan en paralelo a los del marco financiero, si bien no se espera un acuerdo presupuestario en la UE hasta final de año y los expertos del sector hablan ya de la necesidad de prorrogar la reglamentación actual sobre las ayudas, que suponen más de 6.000 millones de euros anuales para España.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE analizarán en su próxima cumbre, los días 18 y 19 en Bruselas, el nuevo marco financiero.

Sobre la reforma de la PAC, los debates están más avanzados en el Consejo de Ministros de la UE —representantes de los Gobiernos— que en la Eurocámara, pero las voces del sector apuntan que el 1 de enero de 2028 no estará lista y hará falta un plazo transitorio.

España recibe de la PAC unos 47.700 millones para el periodo 2021-2027.

Entre 2021 y 2025, España ha percibido un 15 % de los fondos comunitarios de la PAC y en el último ejercicio cerrado (2024-2055) 577.605 beneficiarios recibieron 5.719 millones en ayudas directas, a las que hay que sumar los fondos del desarrollo rural.

Últimos movimientos

La propuesta de la Comisión Europea (CE) para el marco financiero de los Veintisiete plantea un megafondo en el que entrarán la PAC, los fondos pesqueros y los regionales, cuyo presupuesto lo determinarán los países en planes nacionales que después evaluará Bruselas.

Esta semana la presidencia chipriota de la UE ha presentado otra propuesta de presupuesto que mantiene los recortes planteados en el proyecto inicial para los fondos agrícolas y regionales.

Los países del norte de la UE, denominados «frugales», apoyan la rebaja, al contrario que 16 Estados miembros «Amigos de la Cohesión», que la rechazan, entre los que está España.

El Parlamento Europeo también se ha opuesto a los recortes.

El secretario general de la organización agraria COAG, Andrés Góngora, ha declarado a Efeagro que existe «un parón» en las conversaciones sobre la PAC, una sensación que también ha notado el director de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla.

El representante de Asaja ha afirmado que el mejor escenario sería que no haya rebajas y que se destinaran más fondos a crisis climáticas o geopolíticas, entre las que ha citado la guerra en Irán, los aranceles o las inundaciones y sequías.

No obstante, ha valorado las cartas de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, quien en reacción a las protestas planteó herramientas para elevar los recursos de la PAC; entre ellas propuso un «objetivo para el rural» del 10 % del plan de cada país, con el nuevo presupuesto comunitario.

Esos movimientos, según Castilla, dejarían el recorte de fondos agrícolas en un 1 %. Pero el sector se pregunta cómo se van a plasmar esos giros en textos jurídicos, según Góngora.