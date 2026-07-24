Mercosur golpea al sector vacuno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha solicitado una reunión bilateral con la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, para analizar la posibilidad de que España solicite a la Comisión Europea la apertura de una investigación que permita activar las cláusulas bilaterales de salvaguardia previstas en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

La organización agraria considera que el incremento de las importaciones de carne de vacuno procedentes de los países sudamericanos ya está teniendo consecuencias directas sobre el mercado español y europeo, especialmente en las cotizaciones que perciben los ganaderos. Por ello, reclama una actuación rápida que permita evaluar los efectos de las reducciones arancelarias contempladas en el acuerdo y, si fuera necesario, adoptar medidas correctoras para proteger al sector.

Según ha explicado COAG, el pasado 1 de mayo comenzó a aplicarse de forma provisional el Acuerdo Comercial Interino (ITA), uno de los instrumentos jurídicos que integran el tratado entre la Unión Europea y Mercosur. Desde entonces, la organización observa una aceleración de las importaciones de carne procedente de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, favorecida por la reducción de barreras comerciales.

Los datos manejados por COAG reflejan un notable incremento de las compras exteriores. Entre enero y mayo de 2026, España importó 8.104 toneladas de carne de vacuno procedente de los países de Mercosur, frente a las 1.838 toneladas registradas en el mismo periodo del año anterior. Esto supone un aumento del 340%, siendo Brasil el principal origen de estas importaciones, con cerca del 69% del total.

La organización también señala que el incremento de las entradas de carne en la Unión Europea entre enero y abril supera en más de un 30% la media registrada durante el mismo periodo de los tres años anteriores. Paralelamente, el precio medio de estas importaciones se ha reducido cerca de un 5%, lo que está aumentando la presión sobre los mercados comunitarios.

Coag sostiene que esta situación ya se está reflejando en las principales lonjas españolas. En mercados de referencia como Binéfar o Salamanca, los precios en origen del vacuno de carne han experimentado descensos de entre el 8% y el 12% en categorías como añojos y terneras. La organización considera que existe una relación directa entre la mayor disponibilidad de producto importado y la evolución a la baja de las cotizaciones percibidas por los productores.

A esta situación se suma otro factor que preocupa al sector: la paralización de las exportaciones españolas de bovino vivo a Marruecos, un mercado tradicional para la ganadería nacional que, según Coag, está siendo abastecido actualmente por Brasil. Esta circunstancia contribuye a incrementar la oferta dentro del mercado comunitario y dificulta aún más la comercialización de la producción española.