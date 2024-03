La fragilidad durante la juventud

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

«No sé qué va a pasar, pero parece que la gente todavía tiene interés por la novela negra»

josé luis picón

L a escritora sueca Mari Jungstedt, que tras vender seis millones de ejemplares con su saga de suspense Gotland regresa ahora a las librerías con la segunda entrega de su serie Málaga , cree que en todos sus libros está «el tema de la fragilidad que sentimos durante la juventud». «Aunque no tengo ese plan al principio, sale de dentro de mí el tema de la fragilidad en la juventud y cómo nos afectan las cosas que nos pasan, siempre está presente en mis obras y en este libro es muy evidente», afirma en una entrevista Jungstedt, que acaba de publicar En el lado oscuro de la luna (Ediciones Maeva). Quiere reflejar «la soledad que sienten muchos jóvenes, que no cuentan con el apoyo de los adultos, y que muchas veces lo tienen dentro todo y no lo cuentan», y espera con sus libros animar a los padres a «escuchar a sus hijos».

Regresa a esta serie ambientada en Málaga y su entorno tras el éxito en su debut, Antes de que lleguen las nubes , que vendió más de 100.000 copias en dos meses. «Me alegro de que a los españoles les guste la serie, porque es un desafío para mí, como sueca, escribir sobre España. En Suecia también es muy popular, ya que muchos suecos tienen relación con Málaga y la Costa del Sol».

Por eso, cree que la serie «va a continuar», aunque nunca tiene «un plan» para sus libros, porque cuando escribe está «completamente concentrada» en la obra actual y no piensa «en el futuro». «He escrito veintiún libros en veintiún años y creo que va a continuar, pero hay que tener un respeto por la historia», y no pensar en ese momento si va a «escribir diez libros más de la serie».

El punto de partida de cada historia suele ser una vivencia personal. «Estaba celebrando la Nochevieja en la Costa Alta, al norte de Suecia, en un jacuzzi de leña, y me pregunté qué pasaría si ocurría algo en la oscuridad, en el campo, de noche, solo con las estrellas y la nieve. Así empezó este libro».

No tiene «ningún problema» en alternar las series Gotland y Málaga, porque «son dos mundos diferentes», y de hecho está trabajando en el número 18 de la primera saga. «Son muchos libros de la misma saga, y solo tres escritores suecos tenemos una serie tan larga, pero todavía creo que es muy divertido», asegura Jungstedt, que tiene «en su corazón» a los protagonistas de la saga malagueña, el policía Héctor Correa y Lisa Hagel, «que ha sido abandonada por su marido después de treinta años y se va a Málaga en busca de una nueva vida». Siempre viaja a los escenarios de sus novelas antes de escribir, porque «es importante la investigación, caminar por las calles y mirar las casas», según la escritora, que «nunca» hace esa investigación «delante de la computadora».

Su pasado como periodista

Para esa labor de investigación se vale de su experiencia como periodista, porque antes de ser una escritora de éxito presentó las noticias en la mayor cadena de televisión sueca. «Lo positivo es que, como periodistas, podemos elegir lo que es importante y lo que no. A veces, la investigación es difícil, porque hay que hacer entrevistas delicadas y entrar en lugares un poco difíciles».

Sin embargo, ese pasado «también puede ser negativo», ya que «como periodistas queremos contar muy rápido la historia, y a veces es bueno parar más, estar más en el presente y no tener demasiada prisa en contar la historia». En este último libro alterna varios narradores y escenarios, entre Suecia y Málaga, algo que afrontó como «un desafío», porque se preguntaba «qué pensarían los lectores». «Pero siempre escribo lo que quiero, y no pienso mucho en los lectores», confiesa entre risas Jungstedt, que aborda además en esta novela el fenómeno de la okupación en España. «Para los suecos es imposible entender cómo puede ocurrir algo así».

Sobre la novela negra, admite que, cuando debutó como escritora en 2003, se planteó si, habiendo «tantos autores de este género, alguien se iba a interesar» por sus libros. «No sé qué va a pasar, pero parece que la gente todavía tiene interés por la novela negra, y también el género se ha ampliado y desarrollado mucho, y es muy diferente al de hace treinta o cuarenta años».

A ello se suma que, en la sociedad actual, «todo es más rápido, resulta atractivo un libro en el que pasan muchas cosas y hay mucha acción, porque no cuesta tanto leerlo, y parece que tenemos menos tiempo y menos tranquilidad». Mari Jungstedt se sorprende cuando se le pregunta si sabía que otro superventas de la novela negra, el noruego Jo Nesbø, reside en Málaga durante largas temporadas. «¿Él vive en Málaga? ¡Qué divertido! ¡A lo mejor él también va a empezar a escribir sobre Málaga!», afirma entre risas.