La fórmula del éxito no es solo una

Tras contactar con sus lectores de París, Amsterdam, Utrecht y Lovaina, la escritora norteamericana Karen M. McManus, considerada la reina del thriller adolescente, que ha recalado este fin de semana en Barcelona para participar en el Crush Fest, ha señalado a EFE que no hay "una única fórmula para el éxito de un libro".EFE

Publicado por Irene Dalmases

León Verificado por Creado: Actualizado:

Tras contactar con sus lectores de París, Amsterdam, Utrecht y Lovaina, la escritora norteamericana Karen M. McManus, considerada la reina del thriller adolescente, que ha recalado este fin de semana en Barcelona para participar en el Crush Fest, ha señalado a EFE que no hay «una única fórmula para el éxito de un libro». La autora de la saga ‘Alguien está mintiendo’ y de otros títulos como ‘Lazos de sangre’ y ‘Dime qué escondes’, de los que lleva vendidos más de siete millones de ejemplares, traducidos a una cuarentena de idiomas, ha dicho que no cree que exista una única receta para llegar a tantos lectores y de tantos países diferentes. «Buena parte del éxito -asegura- tiene que ver con el trabajo y con el momento en el que se publica. Es cierto que hay que escribir un buen libro, aunque haya muchos que no encuentran a su público por el motivo que sea, pero cuando lo haces, nunca sabes realmente por qué suena la campana».

Más nocturna que diurna, McManus empezó a publicar sus historias cuando todavía trabajaba a tiempo completo en una empresa y su hijo, que ha criado en solitario, era muy pequeño, con lo que sus horas delante del ordenador empezaban cuando el niño ya dormía. En la soledad de su despacho, en su casa de Cambridge, en Massachusetts, creó ‘Alguien está mintiendo’, primera parte de su famosa trilogía, que también integra ‘Alguien es el siguiente’ y ‘Alguien ha vuelto, que en España publica Alfaguara.

En esas obras, esbozó unos sucesos, con varios muertos incluidos, y dio vida a unos personajes, estudiantes en el ficticio instituto Bayview, cerca de San Diego y muy lejos de donde se encontraba sentada, pero aquella es una ciudad que conoce bien y cuenta con bonitas playas. «A la gente le gustó mi primer libro y creo que es porque allí los secretos tienen su peso y todos tenemos secretos, con lo que es fácil identificarse con mis personajes. Además, creo que a la mayoría nos gusta sentir tensión e incluso aprensión cuando leemos una historia y que los personajes sean auténticos, reales, tridimensionales», reflexiona la novelista.

A la vez, trata sobre otras cuestiones relacionadas con la omnipresencia de las redes sociales, la familia o la imagen que cada persona quiere ofrecer a los otros.

En principio, su primera historia no debía continuar, pero, ante la demanda de los jóvenes lectores que la degustaron y de su editora, McManus decidió hilvanar dos nuevos libros, que también tuvieron una buena acogida, y que le permitieron dedicarse a tiempo completo a la escritura. Por otra parte, Netflix apostó por ‘Alguien está mintiendo’ y sus estudiantes se trasladaron a las pantallas, donde se han podido ver en dos temporadas.

Viviendo con resignación la paradoja de que tiene muchos lectores jóvenes, pero, en cambio, su hijo no es nada lector y sí un buen jugador de hockey al que no le gusta estar quieto, ni sentado, avanza Karen M. McManus que el próximo mes de julio publica en inglés su nuevo título, ‘Such charming liars’ (Esos mentirosos encantadores), con una madre y una hija de protagonistas, Kat y Jamie, y un hermanastro llamado Liam. Asimismo, está escribiendo un guión de esta novela, que todavía no ha acabado, pero quería probarse en esta nueva faceta a partir de un título suyo.

Preguntada sobre si le gustaría cambiar de género e incluso escribir para un público adulto, desvela que antes de publicar había escrito desde una distopía a una novela romántica, la constatación de que se siente cómoda en diferentes registros, sin descartar un día llegar a otro tipo de lectores que los que tiene actualmente. Lectora voraz de Agatha Christie cuando era muy joven, no rehuye que una de sus principales influencias es Suzanne Collins, la autora de ‘Los juegos del hambre’ y le gusta, igualmente, Donna Tartt, con obras como ‘El secreto’.

Feliz de estar por segunda vez en Barcelona -la primera fue hace años, cuando estaba todavía en la universidad-, dice la escritora que le encanta poder conocer a sus lectores en este tipo de giras, como la que ahora concluye en la capital catalana. En la primera edición del Crush Fest, ha podido compartir momentos con sus seguidores y con otras escritoras, como la australiana C.S. Pacat.