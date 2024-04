«Todos queremos lo mismo»

Publicado por José Oliva

La escritora Louise Penny sostiene que «Buscamos la seguridad emocional que da el sentimiento de pertenencia a la comunidad». Publica un nuevo thriller protagonizado por el policía Gamache

La escritora Louise Penny, dama del género negro norteamericano y que acaba de publicar en España El reino de los ciegos , de la serie del policía Armand Gamache, piensa que las personas, más que garantías de su integridad física, buscan «la seguridad emocional que solo da el sentimiento de pertenencia a la comunidad».

Louise Penny asegura en una entrevista con Efe que «todos queremos ese sentimiento de pertenencia, buscamos esa comunidad y esa seguridad emocional, aunque no podamos garantizar de ninguna forma la seguridad física porque puede pasarnos cualquier cosa, sea una enfermedad, un accidente, un ataque terrorista o hechos inesperados».

Esa circunstancia es la que, según Penny, explica el éxito en ventas en tantos países de las novelas de Gamache, porque «hablan de la pertenencia a una familia, a la comunidad, a un grupo de amigos, sin importar donde vivas».

Nacida en Toronto (Canadá) en 1958, la escritora experimentó ella misma esas mismas sensaciones pues abandonó Montreal para vivir en una comunidad más pequeña, «donde encontrar ese sentimiento de casa, de hogar, de pertenencia».

Sin embargo, es consciente de que «en Londres, en Nueva York y en Barcelona también se produce ese fenómeno, son ciudades grandes en las que hay comunidades pequeñas, que pueden ser de tres o cuatro bloques de pisos, es decir, son pequeños pueblos que las mismas personas crean».

En El reino de los cielos (Salamandra), Gamache, aún suspendido de empleo y sueldo por un caso relacionado con una remesa de drogas, recibe una misteriosa invitación a una casa abandonada y, movido por la curiosidad, acude a la cita y se encuentra con otros dos convocados, Myrna Landers, la librera de Three Pines , y un joven constructor llamado Benedict Pouliot.

El testamento

Los tres descubren con estupor que Bertha Baumgartner, una mujer a la que ninguno de ellos conoce, los ha nombrado albaceas de un testamento tan desorbitado que parece un delirio de la difunta. La trama comienza cuando uno de los beneficiarios del legado aparece muerto.

Después de que falleciera su marido, Louise Penny pensaba que no podría volver a escribir, de hecho el inspector Armand Gamache está inspirado en Michael, su pareja, pero a pesar de todo regresó al idílico pueblo canadiense escenario de sus novelas.

«Volver al mundo de Three Pines me daba cierto confort, esa sensación de pertenencia a la comunidad y, además, era un mundo que yo podía controlar, en oposición a lo que estaba sufriendo, y de una manera más profunda, no perdí a Armand, sino que lo que conseguí fue recuperar a Michael, que ahora es inmortal, al poder visitarle todos los días y escribir sobre él», explica la autora.

Atribuye el éxito que tiene la serie y además en muchos países, a que aunque escribe de un pueblecito muy pequeño situado en algún punto de Québec, «todos los lectores se sienten identificados, su esencia es la misma, todos queremos lo mismo y eso es lo que nos enseñó la pandemia, todos necesitamos ese sentimiento de conexión con otras personas, sea en la forma que sea», apunta.

Que la acción inicial se sitúe en una casa destartalada con esos tres personajes era, confiesa Penny, «el deseo de combinar una trama clásica de Gamache con un argumento típico de Agatha Christie».

Vivir en el Canadá francófono siendo originaria del Toronto anglófono supone para Penny «una perspectiva muy interesante», pues en Québec los anglófonos son minoría, mientras que los francófonos son minoría en el conjunto de Canadá y en Norteamérica, así que es interesante ver y observar esa dinámica» y además esa interacción entre lenguas se cuela también en el lenguaje que utiliza en sus novelas.

Escribir con Clinton

Sobre su novela escrita junto con Hillary Clinton, Terror de Estado , apunta: «La experiencia fue mucho mejor de lo que ambas pensábamos, porque yo nunca había escrito con nadie, porque es complicado decidir quién escribe qué y armonizar los diferentes estilos, pero finalmente Hillary aporta toda su experiencia como secretaria de Estado, no sólo en lo más alto de la política, sino que también sabe cómo es el Kremlin, por ejemplo».

«Ella conoce perfectamente la estructura de la política y yo la estructura de una novela, así que ambas pudimos aportar en favor de la novela», zanja.

Los editores, comenta, quieren que repitan esa experiencia a cuatro manos, porque el resultado fue muy bueno, y también han vendido los derechos para un filme, y ambas son productoras ejecutivas de películas, pero «ahora la verdad es que estamos un poco ocupadas ambas, y resulta complicado sentarnos y sacar algo adelante», argumenta Penny.

La autora canadiense augura una larga vida a su serie: «Mientras yo pueda escribir, Gamache va a existir, me encanta su compañía y me encantan los personajes, me han dado una vida mejor de lo que yo podía esperar».

Aunque la última obra publicada en España es la entrega número 14, en Norteamérica ya van por la 19, y para la autora «cada libro es un capítulo de una larga historia», y aunque la trama principal se cierra en cada uno de ellos, siempre quedan cuestiones pendientes por resolver, como en esta ocasión el problema del alijo de drogas que se perdió, y que tiene a Gamache apartado del puesto.

