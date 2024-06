Julio Llamazares, clásico moderno

Publicado por Alfonso García León Verificado por Creado: Actualizado:

Julio Llamazares es hoy una de las voces más importantes, consolidadas y admiradas de la literatura española y del ámbito hispánico, además del reconocimiento en otros muchos escenarios gracias a las numerosas traducciones que suponen el interés generalizado de su obra. Lógica, como consecuencia, su ya notoria inclusión en Letras Hispánicas, la colección que sella, de hecho, la condición de clásico. Que uno recuerde, creo que son tres las obras anteriores de Llamazares que aparecieron en estas ediciones críticas de Anaya: Luna de lobos, La lluvia amarilla y Escenas de cine mudo. Y ahora, en este caso, la primera edición crítica y anotada de dos poemarios completos: La lentitud de los bueyes (1979) y Memoria de la nieve (1982).

Creo que, después de estos libros poéticos, «la posterior fuerza de la narrativa de Llamazares parece haber opacado, en parte, sus primeros pasos líricos…». Lo dice Raúl Molina Gil en la interesante Introducción que ofrece claves de entendimiento sobre el contexto, la valoración, el significado, las proximidades poéticas, las características de estos textos de «extensos versículos de detenido ritmo», «auténticos museos de la lengua» en que cobran fuerza la memoria y el olvido. Su obra «trabaja por la recuperación de las raíces culturales de un universo rural, mítico y atemporal a través de la descripción épica y romántica del paisaje, de sus costumbres, de sus leyendas y de sus pobladores».

Es necesario subrayar, sin embargo, que «Llamazares ha afirmado en varias ocasiones que todo lo que ha escrito en poesía, en novela y en libros de viajes está latente en el primer verso de su primer libro, La lentitud de los bueyes…». Estamos hablando del narrador poético y de una obra muy cohesionada. Él mismo ha dicho que «uno de los puentes que existen entre la poesía que escribí y la novela es el estilo, la manera de escribir… Yo no tengo conciencia de haberme pasado a la novela, ni de que existan diferencias entre una y otra. La lentitud de los bueyes y La lluvia amarilla es lo mismo. Memoria de la nieve y El río del olvido es lo mismo. Luna de lobos y los artículos de prensa. Son todo lo mismo, escrito de la misma manera, pero utilizando los distintos registros de cada género literario». Añade en otro momento: «Yo creo que sigo haciendo poesía en todo lo que escribo, porque mi visión de la realidad es poética. Mejor o peor, pero poética en el sentido de aplicar una cierta subjetividad límite a la contemplación. Creo que la literatura, si no tiene un sustrato poético, no es literatura».

Después de más de cuarenta años desde su publicación, estos dos poemarios, que se incluyen, lógicamente, en el libro, quizá permitan otra mirada. A servidor le siguen pareciendo una lectura deliciosa, bella y original. Otra buena ocasión para el gozo renovado.