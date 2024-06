¿Y si el neandertal fuera un gentleman?

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Ludovic Slimak cuestiona la naturaleza humana y la forma que tenemos de entenderla ¿Y si hubiéramos malinterpretado quiénes eran realmente los neandertales?

«La sola hipótesis, la duda vertiginosa, interestelar, resulta fascinante de inmediato. El motivo de tal fascinación es la posible existencia de una inteligencia exterior al ser humano. Una inteligencia total, en posesión de una plena consciencia tanto de sí misma como de la inmensa complejidad de nuestras realidades materiales. Pero una inteligencia que no nos pertenecería».

El arqueólogo y paleoantropólogo Ludovic Slimak publica El neandertal desnudo. Durante más de un siglo consideramos a los neandertales inferiores a los Homo sapiens, y en los últimos tiempos pensamos que la diferencia estaba en sus lejanas tradiciones culturales. Pero, ¿cuál es la verdad? Ludovic Slimak, uno de los mayores especialistas mundiales en el estudio de los neandertales, ha seguido incansablemente la pista de lo que él llama la criatura, como si se tratara de un ser misterioso que se atisba a lo lejos, en la bruma.

Un compañero de viaje

«¿Quién fue entonces ese tal neandertal? Para mí se ha convertido en algo así como un viejo compañero de viaje, uno de esos colegas con los que andas pero de los que en realidad no sabes gran cosa. Cuántas veces no he escuchado decir que no es más que nosotros-mismos. Nuestro querido y anciano primo, incluso un hermano, víctima de nuestra mirada un poco racista, un poco xenófoba. Víctima de su maldita cara de cavernícola. Pero ¿fue realmente lo que nosotros somos?»

El neandertal desnudo es un riguroso libro de paleoantropología, pero, sobre todo, un cuaderno de viajes que nos sumerge en una apasionante expedición arqueológica desde las extensiones heladas del Círculo Polar Ártico hasta los profundos bosques mediterráneos. También es un fascinante relato de treinta años de investigaciones, búsquedas, excavaciones y trabajo de campo. Cada yacimiento encontrado tiene una historia que contar. Y al encontrarse cara a cara con el hombre neandertal, Slimak descubre a un ser sorprendente cuya verdadera naturaleza parece habérsenos escapado por completo. ¿Tan inconcebible nos resulta una inteligencia divergente de la nuestra?

Slimak vuelca en este libro sus asombrosos descubrimientos y una visión inquietante que cuestiona drásticamente nuestras creencias sobre los neandertales, la forma en que los concebimos y las razones de su asombrosa extinción. Por medio de una imagen renovada de la especie, nos muestra hasta qué punto nuestros prejuicios nos han impedido valorar sus logros, una ceguera que él relaciona convincentemente con las formas modernas de racismo.

«Volvamos con quienes «saben» quién era el neandertal. En el seno de la comunidad de los investigadores se libra una guerra larvada y también temible. Por un lado, quienes consideran que el neandertal no es otro que nosotros-mismos. Por el otro, quienes piensan que se trata de una humanidad arcaica con una capacidad intelectual inferior: un sub-hombre, un casi-hombre, o cualquier otro adverbio que podamos colocar antes o después de «hombre», y que en general, salvo en el universo Marvel, no dice gran cosa. No se trata de una guerra de ideas, sino de una guerra ideológica en la que ninguno de los dos bandos avanza si no es hundiéndose aún más en el barro (no en el barro de las cuevas, por desgracia). Una guerra de trincheras donde los peludos son reemplazados por el peludo: Homo pilosus. Entonces, el neandertal ¿es un hombre entre la naturaleza y la cultura, o un gentleman de las cavernas?»

Slimak nos revela sus descubrimientos con emoción, sentido del humor y gran pulso narrativo, y nos enfrenta de lleno a nuestras fantasías y proyecciones sobre esta humanidad extinguida. Su hallazgo es el neandertal. Pero de esta mirada cruzada a través de los milenios emerge también un inesperado retrato de nosotros mismos.

Slimak es arqueólogo y paleoantropólogo y uno de los mayores especialistas en las sociedades neandertales. Vinculado al CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) y a la Universidad de Toulouse-Le Mirail, es también miembro del equipo SMP3C (Sociétés et milieux des populations de chasseurs-cueilleurscollecteurs). Desde hace más de dos décadas, dirige las excavaciones en la cueva Mandrin de Malataverne, en la Drôme. Gracias a su labor investigadora, se ha redefinido profundamente la manera de entender cómo se relacionaron las dos ramas de la humanidad, remodelando el marco cultural e histórico de las últimas sociedades neandertales y de la colonización de Eurasia occidental por parte de los sapiens.

El autor se cuestiona si el neandertal era un hombre entre la naturaleza y la cultura o un gentleman de las cavernas