Novela de premio del pasado romano

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El III premio de Novela Histórica de Vallirana ya tiene ganador: el escritor y director de cine canario Elio Quiroga Rodríguez quien, bajo el pseudónimo de Octavio Augusto, presentó su obra El vientre de la Tierra a la edición más concurrida del premio hasta ahora, con 93 obras presentadas. Quiroga fue proclamado en la ceremonia de entrega del premio, que tuvo lugar el 23 de noviembre en la localidad barcelonesa. La obra ganadora nos traslada a la época histórica del Imperio Romano, en el período en que este avanza inexorablemente sobre las tierras del norte de Hispania, en concreto, en León y Asturias: «Es un momento que me parece fascinante —explica el novelista—, en el que dos culturas colisionan: el imparable imperio romano, con toda su maquinaria de guerra, y las tribus de cántabros, astures, galaicos y vacceos, gente indómita, que lucharon en inferioridad de condiciones, pero poniéndoles las cosas muy difíciles a las legiones, para detener aquella invasión que no sólo sería militar, sino una auténtica colonización cultural, que el Imperio aplicaba sin piedad». Se trata de un escenario histórico novedoso para el premio, muy alejado de las propuestas de las dos obras ganadoras anteriores, que transcurrían respectivamente en la Guerra Civil y en la Cataluña de la Guerra de Sucesión, respectivamente. La cuidada ambientación histórica de El vientre de la Tierra en las minas de las montañas del Bierzo, una región legendaria todavía rodeada de misterio, fue muy destacada por el jurado, así como el meticuloso trabajo de documentación de Quiroga y su habilidad para urdir todos los elementos novelísticos que encontramos en el desarrollo de la trama.

Con esta tercera edición, el Premio continúa creciendo tanto en la cantidad de obras presentadas como en la calidad de estas, hecho que dificulta bastante el trabajo del jurado, tal y como señaló el editor de Diéresis, José Ángel Martos, quien destacó «la amplitud de miras del jurado para valorar propuestas muy diversas y encontrar un equilibrio en cada edición, al tiempo que identifica nuevos talentos en un género cuya complejidad es doble por la obligación de combinar creatividad y rigor». La editorial publicará el libro en los próximos meses. El acto fue presidido por el alcalde accidental de Vallirana, Òscar Suñé, acompañado del regidor de Cultura, Jordi Urrea, y contó también con la presencia de los dos ganadores anteriores, Montserrat Rico Góngora y Aureli Vázquez, de miembros del jurado, de los editores de Diéresis, Teresa Amiguet y José Ángel Martos, así como de una amplia representación política con casi la totalidad del gobierno y el regidor de ECP, Antonio García. Se unieron también a la celebración las entidades culturales del municipio, entre las que destacaron Amics de Vallirana, que ha participado activamente en la Semana de Novela Histórica, y la Biblioteca Josep M. López-Picó, así como la Fundació Josep Botet. El jurado de esta edición ha estado formado por Raúl Montilla, Glòria Sabaté, Pilar Argudo, Maria Pilar Queralt del Hierro, José Ángel Martos, Eva Cañadas y Aureli Vázquez, actuando como secretario Jordi Urrea y presidiendo el jurado la alcaldesa, Eva Martínez. El Premio de Novela Histórica de Vallirana, una idea original del periodista valliranense Raúl Montilla, está dotado con un premio económico de 3.000 € y la publicación de la obra en Editorial Diéresis.

Elio Quiroga responde al respecto del universo de su novela que quiso destacar el mmento fascinante en que dos culturas colisionan: el impreio romano y las tribus del Norte de Hispania.

Así, sobre si El vientre de la Tierra es su primera incursión en la novela histórica y qué le motivó adentrarte en este género, Elio Quiroga explica qur «sí, es mi primera incursión en el género; hasta ahora había cultivado la fantasía, el terror, algo de noir y algún ensayo. El motivo de aventurarme es la fascinación que desde niño he sentido por Las Médulas, en el Bierzo, de donde mi padre era originario. Allí en unas gigantescas minas de oro a cielo abierto, transcurre la acción de la novela», relata. Otro de los apartados a destacar de este libro de Elio Quiroga es por qué escoge ambientar su obra durante las Guerras Cántabras contra el imperio romano. «Es un momento que me parece fascinante, en el que dos culturas colisionan: el imparable Imperio Romano, con toda su maquinaria de guerra, se enfrenta a tribus de cántabros, astures, galaicos y vacceos, gente indómita, que lucharon en inferioridad de condiciones, pero poniéndoles las cosas muy difíciles a las legiones romanas, para detener aquella invasión que no sólo sería militar, sino una auténtica colonización cultural, algo que el Imperio aplicaba» , señala.