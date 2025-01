Sigurdardóttir: «Mis crímenes son bizarros»

Publicado por Antonio Paniagua Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Las gélidas calles de Reikiavik, con sus noches que dejan los huesos ateridos y el aliento en una humareda, son el escenario de El grito (Destino), la primera entrega de Los casos de Freyja, una saga de seis novelas negras que a partir de ahora irán llegando a España. Su autora, Yrsa Sigurdardóttir, considerada la reina islandesa del suspense, suma ya cinco millones de lectores en todo el mundo por sus ficciones adictivas, caracterizadas por giros argumentales inesperados y el manejo sutil de la psicología de los personajes. Como es norma en el ‘noir’ escandinavo, la violencia es desaforada y truculenta. «Esta es mi décima novela y ya estaba un poquito harta de las maneras habituales de matar a la gente: una muerte por asfixia, un apuñalamiento, un despeñarse por el precipicio., lo típico. Quería encontrar un método algo más original y por eso mis asesinatos son bizarros, fuera de lo común», argumenta la escritora. El grito, reconocida como mejor novela negra por la Academia danesa y galardonada con el Premio Blood Drop, cuenta el siniestro asesinato de una mujer, un crimen del que existe un único testigo: su hija de siete años. La niña, que observa los hechos escondida debajo de la cama, es ahora incapaz de articular palabra. Huldar, el detective responsable de la investigación, sufre el peso abrumador de afrontar su primer caso relevante. Para esclarecer el atroz crimen, dispone de la ayuda de Freyja, una avispada psicóloga infantil que intentará desbloquear la mente de la niña.

Es curioso que la autora, habitante de uno de los países más seguros del mundo, haya hecho de lo escabroso y lo brutal una seña de identidad de su literatura. «En nuestro país no ha existido una figura monstruosa como a veces pasa con asesinos en serie de Estados Unidos. Normalmente es gente normal y corriente, pero un mal día toman un mal camino y la cosa no acaba bien. Cuando escribes, hay que pensar en un motivo que pueda resultar sensato al lector». Libros para niños Esta ingeniera civil, que al principio solo cultivaba la literatura para niños, se entregó a la escritura para que su hijo descubriera el placer de la lectura y lo que ello comporta. «Leer es una oportunidad de ponerse en la piel de otros y a los niños les enseña lo que significa la empatía», dice. Pasados los años, imprimió un giro a su carrera y buscó un público adulto. Y francamente, el cambio no le ha ido mal: sus obras se han publicado en más de 35 países. «Buscaba un público más maduro. Hay cosas que no puedes poner en un libro infantil para no corromper la inocencia del lector. ‘¿Qué libro quiero escribir ahora?’, me pregunté. Como a mí me gusta leer novelas de terror y negras, me lancé a eso». A la hora de encarar la escritura de este libro, ha tenido acceso a fuentes de primera mano. «Investigué mucho. Pude acceder a los servicios sociales de protección a la infancia, cuyos trabajadores me enseñaron mucho sobre cómo funcionan las casas de acogida. Hablé con psicólogos infantiles. No pude ver en vivo ningún interrogatorio, pero sabía lo suficiente para poder escribir de una manera creíble».

Admiradora de las ficciones de Stephen King, no cree que cualquiera sea capaz de escribir una historia sangrienta de detectives. «Un psicópata no podría escribir una novela negra porque no es capaz de entender lo que realmente es terrible e inconcebible, que para él, imagino, es normal».