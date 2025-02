Mariasch: «Lo que no se habla no se resuelve»

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Mariasch recuerda que hace un tiempo propuso abordar el suceso, de forma tangencial, en una columna que le ofrecieron en un importante diario en Argentina y le dijeron que era imposible. «Es un tema tabú, me dio bastante rabia porque lo que no se habla, no se resuelve», ha dicho a EFE durante una visita a Madrid. Escrito durante el encierro por la pandemia de covid, el libro se estructura en capítulos cortos en los que la autora se va aproximando a lo sucedido dando rodeos, creando imágenes poéticas y recurriendo a las reflexiones de otros escritores y filósofos. También reconstruye los hechos anteriores y posteriores a «el acontecimiento» según las distintas versiones de las personas de su entorno más cercano, una especie de «indagación detectivesca a lo Agatha Christie», explica. «Me parece fascinante cómo cada uno tiene su mirada y todas son verdaderas». A Mariasch, autora de poemarios como Encantada de conocerte y Mutual sentimiento y novelas como El matrimonio y Estamos unidas, la noticia del suicidio le provocó una especie de «ictus» que le sumió en el silencio, durante años fue incapaz de hablar y menos de escribir sobre ello. Efectos personales es el resultado de un proceso de «reconquista del lenguaje» en el que fue crucial la ayuda de las palabras de otros, referencias como Annie Ernaux, Lorrie Moore, Durkheim o Al Álvarez. «Para mí escribir es leer, encuentro un montón de palabras dichas por otros y las tomo y las pongo ahí, no las quiero disfrazar de nada, todos estos autores me iban nutriendo mientras escribía desde lo teórico, desde lo literario, desde lo poético», enumera. Dice Mariasch que uno nunca está preparado para la muerte, que hay algo «intempestivo» en estar en el mundo y de repente dejar de estar pero, en este caso, fue «doblemente sorpresivo», porque se trataba de una persona que llevaba «una vida en apariencia completamente funcional y normal». En un país marcado por las desapariciones de la dictadura, eso le resultó complejo de procesar. «La de mi mamá fue una muerte muy burguesa, alguien con todos los recursos a mano que decide quitarse la vida, frente a un montón de gente de su propia generación que está desaparecida hasta el día de hoy». Su relato aborda también otros temas universales, como el perdón, las terapias, los rituales de la cultura judía, la relación madre e hija o entre hermanas, el padre ausente y el silencio de algunos hombres. «Habla de ciertas tretas o estrategias que usan algunos hombres, porque no se puede generalizar, pero muchas veces, en vez de dirimir conflictos, recurren al silencio», un silencio que puede ser muy «doloroso y dañino». Sus editoras sitúan a Mariasch como parte de una nueva hornada de escritoras latinoamericanas que se han englobado en un nuevo ‘boom’ o fenómeno generacional, autoras como Mariana Enríquez, Claudia Piñeiro, Fernanda Melchor, Samanta Schweblin o Leila Guerriero, entre otras. Todas ellas, señalan, practican un registro personal de la escritura de la experiencia que inauguró en el panorama internacional la norteamericana Vivian Gornick, añadiendo en cada caso tintes góticos, políticos, fantásticos o periodísticos.