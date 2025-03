Elena Garro: un viaje a la España en guerra

Publicado por Carla Aliño Madrid Creado: Actualizado:

Memorias de España 1937, los diarios que la escritora mexicana Elena Garro elaboró durante su viaje a este país en plena Guerra Civil junto a su entonces esposo, el poeta Octavio Paz, volverán a publicarse en España después de llevar años descatalogados. Lo harán de la mano de la editorial valenciana Bamba, que ha iniciado la publicación en España de las obras inéditas de esta escritora, considerada precursora del realismo mágico, y que comenzó el pasado mes de septiembre con su novela más autobiográfica, Testimonios sobre Mariana. En ‘Memorias de España 1937’, que sale a la venta el 19 de marzo, Garro rememora una travesía que le llevó a Valencia, Madrid y Barcelona, y por la que desfilan voces y silencios de un tiempo convulso como las de Miguel Hernández, Antonio Machado, Rafael Alberti, León Felipe, Luis Cernuda, César Vallejo o Pablo Neruda, entre otros escritores con quienes coincidió en este periplo. Según explica a Efe la directora de esta pequeña editorial, Raquel Bada, Elena Garro viajó a España con 20 años, todavía menor de edad, junto a Octavio Paz, con quien acababa de casarse y que había sido invitado por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) al II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. «Ella vino un poco a ciegas, un poco perdida, recién salida de su entorno en México, y se quedó muy impactada por el ambiente que vio, obviamente revolucionario pero también de guerra», señala Bada. Y es que las memorias de Garro, más que el relato de un viaje, son «un testimonio único de las turbulencias del mundo cultural en medio del conflicto», en el que se retratan «la camaradería de los escritores, las contradicciones ideológicas y los vestigios de humanidad que emergen en medio del horror». Bada señala que cuando iniciaron el «rescate de Elena Garro en España» consideraron que estas memorias tenían que estar en su catálogo porque suponen «un testimonio, ya no solo a nivel de recuperación de la voz de una escritora, sino que nos está contando lo que estaba pasando en España» en una época muy concreta.

Un libro poco publicado

Aunque la escritora regresó a México dos años después, no fue hasta 1978 cuando se publicaron por primera vez algunos fragmentos de los acontecimientos vividos en este país en diferentes periódicos españoles, que, sin embargo, dieron relevancia a la figura de su ya exesposo en detrimento de la autora. De hecho, Informaciones, que fue el primero en brindarle espacio para hacer públicas sus memorias españolas, en noviembre de 1978, las publicó bajo el título de «Con Octavio Paz en el frente de escritores antifascistas», algo que molestó mucho a Elena Garro. No fue hasta 1992 cuando estas memorias se publicaron en formato libro en México, a través de la editorial Siglo XXI, poco antes de que la escritora regresara a México, en junio de 1993, de donde había tenido que exiliarse en 1972 tras ser acusada de encabezar un complot comunista para derrocar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y convertirse en una enemiga política de su país. Memorias de España 1937 llegó a España en 2011 de la mano de Salto de Página, aunque, según señala Bada, fue una edición muy pequeña, que se encuentra descatalogada desde hace muchos años y cuyos libros pueden llegar a costar en el mercado de segunda mano hasta 300 euros. De hecho, Garro no llegó a ver el libro publicado en este país, pues falleció en 1998, y era uno de los deseos que ella tenía, afirma la responsable de esta editorial valenciana, nacida hace unos tres años y que busca recuperar la vida y obra de escritoras silenciadas u olvidadas. Ahora Bamba recupera estas memorias y es precisamente una editorial de Valencia, ciudad con la que Garro tenía muchas conexiones, pues aunque su padre era asturiano tenía familia radicada en esta provincia y aquí escribió parte de estos diarios, en los que habla de sus días en la playa de la Malvarrosa, en el Café de la Paz o la Casa de Cultura. Con Memorias de España 1937, la editorial inicia una nueva colección, Híbrida, que recogerá «estos textos un poco fuera del canon», como diarios, cuadernos, ensayos, extractos o incluso poesía, y que se sumará a su colección clásica, Eterna, más centrada en la novela autobiográfica. La colección continuará con obras de autoras como la chilena María Luisa Bombal.