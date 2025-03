Carolina de Prada pone cara a Amalia

Amalia, una madre incorregible pone cara y ojos a Amalia, protagonista de Una madre, de Alejandro Palomas. Se presenta en Madrid este jueves en la librería Amapolas.

Amalia, la protagonista de la exitosa serie de novelas iniciada con Una madre, vive en su universo particular, tiene un modo absolutamente genuino de entender las cosas y percibe la realidad como nadie. Con Shirley, una perrita traviesa y malcriada que no se separa de ella, forman una pareja de armas tomar y manejan el día a día a su antojo sin escuchar a los médicos ni los consejos de Silvia, Emma o Fer —los hijos humanos de Amalia—, que se desesperan con cada nuevo episodio. La vida está pensada para ellas dos, mientras el resto parecen empeñados en prohibirles cosas y complicarles la existencia.

Amalia. Una madre incorregible es el retrato hilarante de una mujer atrevida y vulnerable, con una energía a prueba de bombas y unos deslices o pérdidas de memoria realmente descacharrantes. Esta novela gráfica pone cara y ojos a Amalia, uno de los personajes más entrañables de nuestra literatura reciente, que cumple una década y ya ha conquistado a más de 150.000 lectores.

Amalia es un personaje conmovedor y muy presente en la obra del autor, Alejandro Palomas, que incluso ha llevado a los escenarios con el monólogo Dicen las madres, representado en diversos teatros de España.

Este libro cuenta con escenas inéditas y las ilustraciones de Carolina de Prada (@escarolota), que por primera vez nos permiten poner cara a la entrañable Amalia.

Una obra cálida, divertida y cercana que despertará la simpatía de todos los lectores contagiándoles de la particular forma de ver y entender el mundo de su protagonista.

Desatada, sincera, tierna, cándida, entera, frágil, enorme, despistada, única, valiente, desquiciante, cuidadora, divertida, emotiva… Amalia es, desde hace más de diez años, la madre de más de 150.000 lectores que encuentran en ella una figura familiar a la que es imposible no querer.

Al igual que en sus afamadas novelas precedentes, en este libro también reina el humor ante la tragedia, hay complicidad en la ternura, hay abrazos que reeducan la tensión…

Los trazos de Carolina de Prada, en estrecha colaboración con su creador, Alejandro Palomas, nos presentan a una Amalia contagiosamente feliz, sin pelos en la lengua, con ya poco que perder, incontinente en lo que importa, y más ella que nunca.

Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) es licenciado en Filología Inglesa y tiene un máster en poética por el New College de California. Ha compaginado la escritura de ficción con la poesía y la traducción de importantes autores. Como novelista es autor de Una madre, Un perro, Un amor (Premio Nadal 2018) y Una vida, la serie de novelas protagonizadas por Amalia con las que retrata a una familia que ha enamorado a miles de lectores. Carolina de Prada es ilustradora por necesidad vital: dibuja desde pequeña y hoy continúa encontrando la felicidad con un lápiz y un papel. Comenzó a publicar su trabajo en un blog y después se lanzó a Instagram, donde a través de los personajes @escarolota y @carola.caradebola reflexiona sobre las injusticias de la

sociedad machista.

Tarot y constelaciones familiares

Un tarot de 78 cartas inspiradas en el arte manga tradicional, que recrea el espíritu de Japón. Ukiyo (que podría traducirse como mundo flotante, fugaz o transitorio) es el término japonés utilizado para describir el estilo de vida y la cultura urbanos, especialmente en lo referente a la búsqueda de placer, del período Edo (1600-1867), en Japón. Este tarot reimagina creativamente el estilo de vida ukiyo a través de la lente del arte manga, y lo combina con la sabiduría del tarot, ofreciendo todo lo que se necesita para dominar esta poderosa herramienta de adivinación. Esta obra, analiza el simbolismo que acompaña a cada arquetipo, invitando a aplicar esa sabiduría en el día a día. Este tarot no solo es una herramienta de adivinación, sino también de autodescubrimiento y conexión espiritual, inspirado en la filosofía y valores del ukiyo. El pack contiene 78 cartas del tarot que abarcan arcanos mayores y menores, cada uno ilustrado en un estilo manga único y magnífico, y una guía ilustrada de 80 páginas con explicaciones detalladas, palabras clave orientadoras y significados invertidos de cada carta. Todo un homenaje a Japón, que refleja su historia, poesía y tradiciones, en un formato que combina estética, simbolismo y funcionalidad. Oliver Luke Delorie es un prolífico autor de desarrollo personal versado en filosofía oriental y artes marciales. Entre sus títulos previamente publicados se encuentran 100 Small Ways to Quit Worrying (100 consejos para que dejes de preocuparte), 100 Small Ways to Manage Time (100 consejos para gestionar el tiempo), Wabi Sabi, Shinrin-Yoku y Creative Manifestos. Vive en la isla de Vancouver, Canadá. Mia Komatsu, @miacomart en Instagram, es una artista japonesa que actualmente reside en Alemania, y especializada en ilustraciones.