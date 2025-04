Rhei y Müshell: 'La vida secreta de las brujas'

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Planeta presenta nuevo libro de la colección Criaturas extraordinarias esta vez bajo el título La vida secreta de las brujas. Un libro de Sofía Rhei con ilustraciones de Ana Müshell, que despliega un imaginario visual original e inesperado, creando una fascinante atmósfera.

«Desde su persecución hasta su papel en el folklore y las leyendas, las brujas han sido una fuente de inspiración y empoderamiento para las mujeres. Las brujas son valientes, están libres del peso del qué dirán y luchan por preservar su esencia y la de la naturaleza. En definitiva, son una muestra de la diversidad de las mujeres y de su capacidad para mantenerse fieles a sí mismas. Por eso, en cada mujer hay una bruja», dice este libro. Tercer libro de la colección Criaturas extraordinarias de Lunwerg, tras La vida secreta de las hadas y La vida secreta de los fantasmas, siguiendo el que es un auténtico fenómeno editorial que abarca todos los géneros y que ha puesto a las brujas como protagonistas.

¿Realidad o fantasía? Ninguna figura de los cuentos ni de las leyendas ha formado parte de ambos ámbitos del mismo modo que las brujas. Por una parte, son historia que aún no ha terminado de documentarse, postergado su estudio durante décadas por los motivos de siempre, y realidad actual en muchos territorios donde sigue persiguiéndose la brujería, o se utiliza esta persecución como excusa para oprimir a las mujeres. Por otra, constituyen una fascinante fuente de folklore, de literatura atemporal. Todas las culturas tienen sus brujas. Esta figura fascina porque representa la libertad de la mujer. Es la conquista de la propia independencia, de la cultura y la sabiduría propias, y de una espiritualidad real y en conexión con la naturaleza. Es la promesa de que es posible escapar de las férreas normas sociales, de las convenciones y mandatos de los poderosos. Es el arquetipo de empoderamiento más poderoso e inspirador que existe para las mujeres.

Sofía Rhei (Madrid, 1978) es escritora de géneros especulativos y poesía experimental. Colecciona semillas y piezas de Lego. Escribe para niños (El joven Moriarty, Olivia Shakespeare, Cómo tener ideas), para jóvenes (Flores de Sombra, La calle Andersen), y para adultos (Newropía, Róndola, Espérame en la última página, El bosque profundo, Alicia Volátil, La vida secreta de las Adas). Ha recibido los premios Javier Egea, Celsius, Spirit of Dedication, Dwarf Stars, la Mención del Banco del libro de Venezuela y ha sido incluida en el catálogo White Ravens.

Ana Müshell (Jerez de la Frontera, 1989) es artista e ilustradora. Ha publicado su trabajo en medios como Vogue, GQ y Cinemanía y ha colaborado con Zara, el Museo ABC y Coca-Cola. Ha publicado sus propios fanzines, como Aquí dentro y convivir con las bestias y Sadness Motel. Su primera novela gráfica, Pink Mousse, vio la luz en 2017. Es autora de la biografía ilustrada Patti Smith. She has the power (Lunwerg, 2020) y del diario Maldita Alejandra (Lumen, 2022), y ha ilustrado La mala leche (Planeta), de Henar Álvarez.

Sirva de ejemplo como «la hechicera marina no sabe vivir alejada de las olas. Todo lo concerniente al mar lo siente como suyo: sus ritmos, sus caprichos, sus misterios. La sal nunca ha irritado su piel ni sus ojos. No sería capaz de dormirse sin el arrullo del oleaje. Recorre la playa, al anochecer y al alba, en busca de los regalos depositados allí por las aguas. Escoge las piedras, las conchas, los objetos errantes. Se alimenta de las algas frescas lavadas por la espuma. La bruja del mar nunca está sola. La inmensidad azul recompensa su entrega con protección y consuelo. Y ella se siente sacerdotisa de una divinidad legendaria, innegable y aterradora. Nadie la respeta más que los pescadores y los marinos. Ellos callan los secretos que conocen, no les cuentan a sus esposas lo que han visto mar adentro, pero sí pueden hablar de ello con la hechicera. El mundo de la bruja marina parece pequeño, incluso diminuto. Se limita a su pedazo de costa, y a la cabaña que tiene un poco más arriba. Sin embargo, es un mundo en el que caben muchas más maravillas, criaturas y certezas que tierra adentro». Otro breve ejemplo: La que convoca la lluvia. Ella sabe que debería salir de noche y bailar desnuda para honrar a sus divinidades, pero también que, si lo hiciera, ella y su familia no podrían quedarse. Ha tenido que buscar otra forma para poder adorar a los que siente que existen. De manera que convoca una fiesta. Saca la sidra que lleva meses fermentando y la mezcla con la miel nueva y con otras cosas. Su bebida es irresistible y famosa en toda la región. Todos los lugareños acuden a la celebración de la primavera. Con la bebida, la gente se anima. Y entonces bailan… ¡vaya si bailan! Ella ejecuta los movimientos sagrados y todos la imitan. Creen que es un juego, la danza graciosa de Birgit...".