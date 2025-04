Gádor Muntaner: 'La sonrisa de los tiburones'

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

¿Por qué sentimos una emoción especial cuando estamos junto al mar? ¿Por qué los tiburones provocan una mezcla de curiosidad y temor? ¿Por qué nos fascinan las historias marinas? ¿Por qué tanto los tiburones como los océanos son imprescindibles para la vida humana? Esta obra es una invitación a sumergirse en el azul de la mano de la científica marina Gádor Muntaner y entender la importancia de la defensa de todas las especies que habitan nuestro planeta. En sus historias de amor por los océanos de todo el mundo y por las criaturas que los habitan hay una inmensa fascinación por el mar, un profundo respeto por el ecosistema, una apasionada defensa de la ciencia y grandes dosis de emoción».

El primer libro de la científica marina Gádor Muntaner transporta al lector hasta el mar, ese misterioso universo que conecta con la naturaleza como ningún otro elemento. Su objetivo es romper con ese desconocimiento que lleva a ignorar que la Tierra está constituida por un 70% de agua. De toda esta enorme cantidad de agua, un noventa y siete por ciento es salada y forma mares y océanos. El tres por ciento restante es agua dulce, pero eso no significa que haya acceso a ella, pues un setenta por ciento de ese tres por ciento se encuentra congelada en glaciares y casquetes polares. Que el agua es imprescindible para la vida del ser humano parece saberlo todo el mundo. «La necesitamos para beber, ducharnos, cocinar y limpiar. Pero lo cierto es que su importancia va mucho más allá de todas estas necesidades cotidianas», explica Muntaner.

Y llega entonces a los tiburones. Si bien son grandes y potentes depredadores, los tiburones pertenecen al medio marino y, por ello, se alimentan en él. Dentro del extenso y variado «menú» que el océano les ofrece, no se encuentra el ser humano. Los tiburones son grandes depredadores esenciales para la supervivencia de los océanos y, por ende, para la del ser humano. «¿Sabíais que las primeras especies de tiburón aparecieron hace más de cuatrocientos millones de años? ¡Eso es mucho antes que los dinosaurios y, por supuesto, muchísimo antes que los primeros homínidos! Así como los dinosaurios y tantas otras especies no fueron capaces de sobrevivir a los grandes cambios climáticos y extinciones masivas, los tiburones sí lo hicieron. Desgraciadamente, no todas las especies sobrevivieron. Un claro ejemplo es el del gran megalodón, el tiburón gigante que habitaba los mares hace veinte millones de años. Se cree que podía llegar a medir diecisiete metros de longitud. Sin embargo, su tamaño exacto y su forma siguen siendo un misterio para la ciencia».

Pese a su perfecto diseño, que les ha permitido sobrevivir y evolucionar tantos millones de años, los tiburones corren en la actualidad un grave peligro. Según la primera evaluación global de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el 25% está en peligro.