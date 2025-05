Patrimonio español en el exilio

Publicado por Agencias nueva york Creado: Actualizado:

El ‘Libro negro de horas’, una de las joyas bibliográficas de la Hispanic Society de Nueva York, será restaurado gracias a la Fundación Europea de las Bellas Artes y al Bank of America. Ambos anunciaron este miércoles en Nueva York que la Hispanic Society Museum & Library será la beneficiaria del Fondo de Restauración de Museos que con un presupuesto de 100.000 dólares financia dos proyectos de restauración al año. El ‘Horae beatae marie secundum usum curie romane’, conocido como el ‘Libro negro de horas’ es uno de los tesoros del museo situado en el barrio neoyorquino de Washington Heights, de acceso gratuito y con una excepcional colección de pintura española, en espacia de Ignacio Zuloaga. El libro es una pieza de extrema rareza impresa sobre vitela teñida con tinta o pigmento negro. Datado hacia 1458, es uno de los siete únicos manuscritos iluminados sobre vitela negra que se conocen. Pudo pertenecer a María de Castilla, reina consorte de Alfonso V de Aragón, según sugiere una nota del siglo XVII y el escudo castellano del libro. Podría ser una ofrenda de duelo a la soberana presentada a la muerte de su marido. Se cita como prueba el hecho de que el libro esté ejecutado en pergamino negro y que el escudo de María ya no lleve el blasón de Aragón. El artista que lo creó, seguramente flamenco, pudo trabajar para la corte aragonesa. Los trabajos de conservación liberarán la fuerte presión que ejerce sobre la estructura del libro su apretada encuadernación de cuero azul de Marruecos del siglo XIX cada vez que se examina o expone. Exigirá el desencuadernado de sus 149 folios y una evaluación exhaustiva del estado de conservación, de las pérdidas y desgarros y las zonas florecidas. Se tomarán micromuestras para analizar la vitela y las decoraciones en oro y plata para controlar los efectos medioambientales. Se construirán cajas a medida para facilitar el examen y garantizar un almacenamiento seguro a largo plazo. Las fotos de alta resolución de cada página permitirán a estudiosos de todo el mundo acceder al objeto sin necesidad de manipularlo físicamente. Desde que el manuscrito se presentó a la Hispanic Society en 1933, este misal textualmente completo sigue siendo uno de los volúmenes más solicitados del museo. «La misión más amplia de la Hispanic Society incluye avanzar en el conocimiento de las artes, la literatura y la historia hispánicas a través de sus colecciones artíticas y bibliográficas»,señala John O’Neill, conservador de manuscritos y libros Raros de la Hispanic Society. «‘El libro de horas negro’ constituye una conexión tangible con el pasado y encarna los relatos artísticos e históricos que la Hispanic Society pretende celebrar y compartir. Su restauración no sólo preserva el artefacto físico, sino que también refuerza el compromiso de la Hispanic Society con la educación cultural y la preservación del patrimonio», concluye.