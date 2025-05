Osorno presenta ' En la montaña'

Publicado por David Álvarez Madrid Creado: Actualizado:

La carrera y juventud del periodista mexicano Diego Enrique Osorno está marcada por el movimiento zapatista desde su irrupción en 1994 hasta 2021, época donde fue invitado por miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a su primer viaje en velero con destino a Europa, un recorrido que narró en su último libro En la montaña (2024). «A muchos les incomoda que el zapatismo no sea peligroso, sino coherente», explica Osorno, porque, prosigue, la lucha de este movimiento ha cambiado en los últimos 30 años con el cambio de poder en México, y recuerda aquel 1994, periodo donde el subcomandante Marcos lideraba el levantamiento armado en Chiapas (sur de México) por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. «(Ahora) todos los zapatistas son artistas, señores grandes, mujeres. Todos te dicen, yo salgo en una obra de teatro, y yo canto. Toda una comunidad te lo dice, yo soy artista», desarrolla. Con este viaje de casi dos meses por el océano Atlántico junto a los zapatistas, Osorno redactó el libro ganador del Premio Anagrama de Crónica 2024 con el que observó que los miembros del movimiento estaban cada vez más vinculados a la cultura y la defensa de los derechos humanos. «Han logrado tal desarrollo político que les permite también tener a ellos sus propias expresiones artísticas y culturales. El arte también puede significar una acción política, y aunque siguen abiertos a todo lo que les llegue, ya no dependen de toda la parafernalia que les llegó en los 90», argumenta sobre esos años en los que gobernaba el Partido Revolucionario Institucional.

narcotráfico

Según el autor de El cártel de Sinaloa, aunque el zapatismo haya encontrado esta nueva manera de entender el movimiento a través de la cultura, las amenazas como el narcotráfico y la influencia política siguen estando muy presentes en la lucha zapatista. «El gobernador anterior (Rutilio Escandón) permitió la entrada de grupos criminales con la fantasía de que pudieran contener la migración que venía de Centroamérica», relata al señalar la presión ejercida por parte del Gobierno de Estados Unidos. Además esa estrategia, apunta, «lograba el largo sueño del poder político y del capital en México de romper el tejido social en Chiapas y particularmente el zapatista». Sin embargo, la resiliencia de los zapatistas permanece, y es por eso que Chiapas «no ha sido arrasado», pues es un territorio abundante en recursos naturales como el uranio, el petróleo o el agua, contrario a otras zonas del país que también cuentan con la misma riqueza natural. «Hemos visto cómo en el norte los cárteles son la punta de lanza, llegan a destruir, a arrasar, a sembrar miedo. Después, inmediatamente, llegan las empresas mineras, las empresas inmobiliarias y los grandes negocios a usar esos territorios», argumenta. A pesar de que para algunos la actividad del zapatismo se haya reducido y ya no tenga la presencia en la sociedad mexicana de antaño, Osorno defiende todavía la vigencia del movimiento y el icónico viaje que realizó en 2021. En este recorrido por Europa se encontraron simpatizantes contra el capitalismo y nuevos aliados dispuestos a sembrar la tierra sin el uso de las armas. «Ahora la van a compartir con gente que, aunque no sea zapatista, quiera o necesite producir la tierra (...) Esto es un antídoto frente a personajes como Donald Trump, que representan el capitalismo», comenta. La aparición de presidentes como Trump con discursos extremistas u otros políticos mexicanos, que han tratado de menospreciar las ideas zapatistas, no han servido de «provocación» al movimiento para que vuelva a caer en las armas o para que abandonen sus ideales. Porque, argumenta, son «proyectos que de verdad defienden la vida», son una antítesis de que « el capitalismo necesita destruir para poder construir». Entonces, finaliza, el debate sobre «si el zapatismo está más vivo o no para mí es baladí. Está más vivo y elocuente que hace 30 años».