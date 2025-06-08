A. Pampliega: 'Cowboys en el infierno'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El periodista y escritor Antonio Pampliega, que pasó diez meses secuestrado en Siria por milicianos de la filial local de Al Qaeda, denuncia la hipocresía con Gaza al resaltar que España ha vendido armas a Israel que, «seguramente», se hayan utilizado también en la Franja.

"España es el sexto o séptimo vendedor de armas del mundo dependiendo qué gobierno está aquí. Nosotros vendemos las armas. Muchísimas. Pero nos preocupamos de que compramos armas a Israel. Durante años, antes de que esto pasara, nosotros vendíamos armamento a Israel, el cual seguramente las haya utilizado ya en Gaza. Todos somos hipócritas», sentencia el autor en una entrevista con Europa Press, al ser preguntado por la polémica desatada a raíz de los contratos de España con empresas armamentísticas israelíes.

El escritor, que firma este sábado en la Feria del Libro de Madrid ejemplares de su última novela ‘Cowboys en el infierno’ (Editorial Diëresis), describe su nueva obra que nos adentra en la guerra de Siria como «un punto y aparte» en su etapa como corresponsal de guerra.

El libro es el resultado de diez años de trabajo donde mezcla la realidad con la ficción a través de su ‘alter ego’ Lucas Corso, un periodista ‘freelance’ que cubre la guerra de Siria desde Alepo, con el que se adentra en el mundo de los periodistas, los amores improbables, la hermandad y el horror de la guerra.

En la novela, Lucas Corso y sus compañeros ‘freelances’ son el único grupo de periodistas que cubre los combates de Alepo permaneciendo en Siria, algo que, según desvela el autor, no es una ficción.

"El 75% de la novela es real, más o menos. Lucas Corso, obviamente, es mi ‘alter ego’. No te podría decir dónde acabo yo y empieza él, porque están tan mezclados que llega un momento que la realidad supera a la ficción, me reconocía a mí mismo», ha desvelado. «Llegó un momento que la historia dejó de ser mía y fue Lucas Corso quien se apoderó de Antonio Pampliega», añade.

Cuenta Pampliega que este libro también es un homenaje a sus compañeros y, en concreto, al fotoperiodista norteamericano James Foley, asesinado por los terroristas del ISIS en 2014 e impersonal por el personaje de Tom Cadwell: «En la segunda parte, casi toda la historia es Jim. Quería que estuviera presente para que la gente entienda que no solamente vamos a hacer fotos».

El autor madrileño precisa su último libro como «una novela de aventuras, escrita por alguien que sabe de lo que está hablando», ambientada en el escenario de la Siria que él mismo cubrió y cuyo personaje principal define como una guerra que no fue más que «papel»: «Cuando Corso dice esa frase, que solamente ‘es papel’, se refiere a que nadie iba a hacer absolutamente nada».

Tras 18 años cubriendo conflictos, Pampliega relata que siempre ha estado en su cabeza sus experiencias en la guerra de Siria como «un homenaje tanto a los reporteros como a los sirios: «Fue una guerra que se contó muy mal». Cuenta que no sabe si es el punto y final a su trabajo como corresponsal de guerra: «Pero desde luego es un punto y aparte, porque lo que significa ser ‘freelance’ es cobrar 35 o 45 o 100 euros en zonas donde me estoy jugando la vida», denuncia.