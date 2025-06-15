Emilio Díez: 'Soma. Tú serás el siguiente'

Entre La casa de papel y una novela con episodios en León se encuentra Emilio Díez, autor de Soma, su primer, por así decirlo, larga duración. Entre medias, también, Madrid como ciudad de nacimiento, formación y profesión, y León, como territorio familiar muy frecuentado y que con los años va ejerciendo su imán. Pero antes de entrar en esta novela que es puro thriller de los que engancha página a página hay que destacar ese perfil de guionista de la serie que revolucionó a Netflix, a la audiencia y hasta a él mismo, La casa de papel, o de Los Serrano, serie historia de la tele española, también. Hay un dato sobrevenido que dice mucho y bien de la persona que es Emilio Díez. Tal vez venga poco a cuento, pero no hay aquí las prisas de los relatos con efectos especiales sino la calma de dos coca-colas en la plaza de San Marcelo. Porque lejos de apropiarse del origen leonés, que lo tiene por los cuatro costados, o el derecho a forzarlo un poco, que siempre viene bien para salir en los papeles locales, este hijo de leoneses con casa en León, rehúye ese oportunismo y asegura que «soy el único de la familia que nació en Madrid. Y lo de leonés es algo que igual ahora por la edad empiezo a sentir», explica. Por tanto, podría decirse que este experto en escribir ficción, que estudió Derecho pero su vocación le llevó a la ECAM, prefiere que lo real se desarrolle sin demagogias, de forma natural. Así, desde el primer contacto, he aquí un tipo sosegado, observador, sin estridencias ni por dentro ni por fuera que llega en su primera novela, Soma, a una trama trepidante, de thriller puro y duro, de escenas casi cinematográficas en un armazón literario que también deja espacio a la reflexión y la interpelación al lector. Porque él mismo destaca que quiso reforzar mucho el carácter de los personajes.

Una tarde cualquiera en Madrid, un hombre se sube a una azotea y se lanza al vacío. Arregui, un periodista en crisis que necesita una gran noticia para no ser despedido de su periódico, presencia horrorizado la escena. Ese mismo día, Aisha, una joven adjunta de pediatría en el Hospital de La Paz, española e hija de libaneses, recibe la mejor y la peor noticia de su vida: por la mañana descubre que está embarazada, y esa misma tarde, un inspector de mirada triste, Santos, le cuenta que sus padres han sido asesinados. El olfato periodístico de Arregui le lleva a sospechar que varios suicidios y asesinatos que nadie había relacionado hasta ahora están conectados entre sí de una manera misteriosa.

Para alcanzar estas historias trepidantes, Emilio Díez explica que no necesita vivirlas con ese halo de escritor aventurero. «O en casa o si me voy a algún sitio a escribir, intento marcarme un horario de oficinista. Me gusta tener esa rutina, además de que es fundamental para atender las otras cosas de la vida», dice, por lo que si en algún momento vieran a alguien en una cafetería, con su portátil, auriculares, una libreta... puede que en ese momento esté creando una ficción perteneciente a una trama en las antípodas de lo cotidiano.

Que Emilio Díez, con cierta vida agitada en el mundo del guion haya desembocado en la escritura de una novela puede tener algo que ver con encontrar la calma en el viaje largo. «Escribía relatos que por tiempo o lo que fuera no llegaban a más, pero es que yo no pienso que un relato sea inferior, o que una novela sea superior a una serie...», afirma. Habla de Soma y dice que funciona como el juego en el que se van uniendo puntos para crear una imagen. «Tenía varias ideas que iba apuntando en un cuaderno. Una de ellas era sobre la tasa de suicidios en España, que me parece que es brutal. El tema de la vulnerabilidad, también. La falta de relaciones sanas que a veces nos influyen más de lo que creemos. Y luego los dos personajes principales. Un periodista en crisis. Tiene que ver con alguien que está en esa edad en la que no estás de vuelta de todo pero ya no eres ingenuo. Pero por la propia vida tienes que mantenerte en la brecha. Alguien que puede decir: no entiendo el mundo, no me gusta, pero no me puedo bajar de él. Y el personaje de la chica es Aysha, una española ginecóloga, hija de libaneses».

Un novelista con alma de guionista puede estar lleno de ventajas en lo que a captar la atención del lector se refiere. Pero en el caso de este escritor como definición completa no es el objetivo que se marcó en Soma, sino en escribir una buena historia. Y algo de eso ha debido pasar puesto que se oyen voces de bienvenida a su faceta narrativa con el libro como formato convencional de lectura. Así se puede leer que «Emilio Díez deslumbra con un thriller en el que cada decisión marcará la diferencia. Me encantó». Lo dice Carme Chaparro, además de periodista consumada autora de thrillers e historias con toda la intriga. O: «Un thriller implacable. Emilio Díez muestra lo manipulables que somos: cualquiera se puede convertir en un asesino», afirma Agustín Martínez.

León aparece en la historia de Soma, pero ya ese párrafo anterior es suficiente avance para el autor, que no quiere romper el suspense. «Intento atrapar, no aburrir, una trama y estructura sólida. Me dicen los que la han leido que tiene un buen ritmo cinematográfico. Eso quiere decir que entretiene. También quiero que deje un poso». Soma habla del mundo actual, donde mucha gente se siente cada vez más sola e incapaz de establecer relaciones llenas de significado. El miedo y la necesidad de conectar al precio que sea nos pueden llevar a ser presa fácil de personas que sólo buscan el odio y el deseo de venganza, convirtiéndonos sin saberlo en peones de un juego que no controlamos. ¿Podría alguien manipularte hasta llevarte a explotar contra ti mismo o contra otros? Si no te mantienes fuerte, tú podrías ser el siguiente. Consigue impactar el autor de Soma a base del trabajo y el talento de un experto guionista en medios audiovisuales; en series como El Internado o El embarcadero. Pero lo completa con su olfato literario, ese que no sabe bien qué es pero a veces le trae a León.