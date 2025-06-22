Los límites de la Inteligencia Artificial

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La novela cuenta la historia de Thorne, un científico solitario «que tiene gran misantropía contra la humanidad», y en una isla que él construye «con toda la tecnología, él agarra su conciencia, su mente y la traslada a la matriz cuántica, y ahí, junto con la inteligencia artificial que él inventó, hay varios diálogos», explicó el autor a Efe. En paralelo a la aventura en esa isla tecnológica, Cuadra García (Managua, Nicaragua, 28 de julio de 1964) relata otra historia en una isla del Caribe, «donde hay una reunión de científicos y grandes conocedores de todos los ámbitos discutiendo sobre cómo controlar la inteligencia artificial». En esa isla se discute sobre el alargamiento de la vida, las implicaciones de la salud, la sociedad, la distribución de los recursos y «todo el ámbito de la inteligencia artificial proyectado a un futuro», anotó Ricardo Cuadra. Mientras en la isla caribeña se diserta sobre los límites y los dilemas éticos de la inteligencia artificial, en la otra, las aventuras de Thorne, dentro de la matriz cuántica y con la misma inteligencia artificial que él creó, todo» se dispara y se hace averías». En su libro, el escritor se refiere a la inteligencia artificial y al transhumanismo desde el punto de vista filosófico existencialista, con una crítica fuerte «a lo descontrolado que está el desarrollo», en específico a la «carrera armamentista de todas las compañías a nivel mundial y de los Gobiernos por desarrollar la mejor inteligencia artificial posible, sin ninguna normativa y sin ningún control». «Y esta nueva tecnología de inteligencia artificial, cuando llegue a la singularidad tecnológica, o sea el momento que supere la inteligencia artificial a la inteligencia humana, si no hay control, vamos a estar en problemas», advirtió el escritor. En la novela, por lo tanto, se plantean varios dilemas éticos como el de la «inteligencia artificial con las armas; el uso masivo de la inteligencia artificial con los recursos energéticos y hasta con el agua, y también habla de la concentración y el control de la inteligencia artificial», señaló el autor. Cuadra García explicó que el libro, de 398 páginas, «es una novela de ciencia ficción dura con un basamento científico», a la que dedicó 8 años de investigación, y en la que 60 de sus páginas son notas explicativas para el lector. En su novela usa la mitología egipcia como sabiduría ancestral y como hilo conductor de su historia. Destacó que su obra se trata de un género literario singular en América Latina, principalmente en Centroamérica, porque la ciencia ficción pura no es común en la región, porque predominan las novelas de realismo mágico, históricas o cotidianas. «Entonces esta novela es una propuesta nueva que prácticamente diversifica la narrativa de Latinoamérica, que siempre ha tenido un gran boom en la literatura, pero en este ámbito, de la ciencia ficción dura, hay un gran desierto y esto es una obra, hasta cierto punto, pionera», afirmó Ricardo Cuadra. El autor confiesa que desde hace 10 años soñaba con un escribir un libro sobre divulgación científica, porque los» pueblos latinoamericanos tenemos muy buena poesía, muy buena literatura, pero nos falta cultura científica», concluye Ricardo Cuadra, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Latina, de Costa Rica; con maestría en Administración de Empresas.