Núria Cadenes publica 'Tiberio César': en la Roma Imperial

Espasa publica el 10 de septiembre Tiberio César, una novela que desvela el alma del emperador y el corazón de la Roma imperial. Tiberio César, la nueva novela de Núria Cadenes, es un viaje literario monumental a los entresijos del poder, la memoria y la fragilidad humana en la antigua Roma. A través de una prosa vibrante, lírica y profundamente reflexiva, Cadenes reconstruye la vida íntima, política y emocional de Tiberio, el segundo emperador romano, en un retrato complejo, humano y sorprendentemente contemporáneo.

Lejos de una mera crónica histórica, la novela se despliega como un coro de voces —desde el propio Tiberio hasta Livia, Germánico, Agripina o Julia— que componen un fresco fascinante del tránsito entre la república moribunda y el nuevo imperio.

Con una construcción narrativa fragmentada y poética, Tiberio César ilumina los miedos, los deseos y las contradicciones del poder. Tiberio, atrapado entre la voluntad de su madre, la herencia de Augusto y su propia sombra, se convierte aquí en un espejo de las tensiones eternas entre deber y deseo, entre política y humanidad.

La novela es una celebración del lenguaje, una inmersión en la belleza literaria y en las preguntas esenciales que la historia nos sigue devolviendo. Una obra ambiciosa, profundamente documentada, y con un estilo muy personal que hará las delicias de los lectores exigentes.

«El brillo y la pesadilla, la poesía y la crueldad se unen en esta novela a la más pura fascinación por narrar. Gracias a un minucioso trabajo de investigación y a la cadencia de cada página, Núria Cadenes hace que la Roma de la época sea enteramente suya. Un mosaico de recuerdos y reflexiones sobre el poder, el prestigio y la gloria, aunque también sobre la pérdida y la amargura», sugiere Pilar Adón.

Tiberio Claudio Nerón, protagonista de la novela, hijo de Livia y padrastro de Augusto, es presentado como un hombre taciturno, lúcido, disciplinado y cada vez más aislado. Rechaza el poder, pero lo asume por deber. Su evolución va de joven disciplinado a emperador amargado y solitario en Capri. La temprana muerte de su hermano Druso le deja un hueco en el alma difícil de superar. «Tratándose de Tiberio, nunca terminas de saber qué pasa, por dónde te puede salir. Es por la mezcla de elementos que le configuran el carácter: una desconfianza innata, vertebral, hacia la gente, toda la gente, de quien siempre espera el instante de descubrir su traición o su interés y, al mismo tiempo, en choque con este ingrediente, el otro, la necesidad, también estructural en su alma, de tener a alguien de quien poderse fiar.»

Y por supuesto, otro personaje clave es Augusto. Primer emperador de Roma. Al casarse con Livia, une la casa Julia y la casa Claudia, una alianza muy potente que se afianza cuando adopta a Tiberio, quien lo admira y lo teme al mismo tiempo. Augusto, por su parte, valora su esfuerzo.