Publicado por Marta Garde Madrid

¿Qué impacto han tenido las redes en los medios de comunicación? ¿Qué peso tiene el periodismo ante las fake news? Un centenar de profesionales de la comunicación evalúan el estado de la prensa en Periodistas en tiempos de oscuridad (Ariel), obra de Fernando Belzunce sobre una época en la que, según él, «el algoritmo premia la mentira frente a la verdad». El director general editorial del grupo Vocento ofrece un relato coral en su obra, que cuenta con las voces de premios Nobel, Pulitzer, directivos de periódicos o verificadores de información para perfilar el diagnóstico del sector en una coyuntura en la que, tal y como explica a Efe, «la mentira sale favorecida». «Las plataformas son multinacionales inmensas que tienen un dominio tecnológico brutal, casi monopolio. Son las que han dictado un poco las reglas por las que funciona la distribución de los contenidos en internet. La información periodística de calidad ya no es la predominante», afirma desde la sede de su compañía en Madrid. En su libro, la premio Nobel de la Paz y fundadora del portal Rappler.com, Maria Ressa, llega a calificar al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, como «el mayor dictador». Belzunce (Pamplona, 1976) no va tan lejos, pero sí lo tacha de «irresponsable, sin ningún tipo de duda». Las plataformas, según añade, favorecen los contenidos que generan reacciones inmediatas, porque cuanto más se compartan y se muevan, más ingresos publicitarios se obtienen. Y ante esta situación en la que esas tecnológicas «tienen un poder como nunca ha existido», según Belzunce, la prensa debe defender su hueco. Para el director general editorial de Vocento, los medios no deben caer en la lucha descarnada por los ‘clicks’ a las noticias. Si entras en ese juego, advierte, «acabas haciendo contenido sensacionalista». Tres son los ingredientes por los que apuesta para dar un poco de luz a los tiempos oscuros que dan título a su libro: «Todo tiene que pasar por la calidad, por tener independencia y por tener una gran credibilidad». La prensa, añade, «tiene que aportar un valor indudable» para mantener a su público y resistir. Especialmente en una época en la que los ataques parten, en ocasiones, de las más altas esferas políticas. Donald Trump fue según Belzunce «el primer presidente de Estados Unidos que cargó directamente contra la prensa». Lo hizo en su primer mandato (2017-2021), esa tendencia se ha acentuado en este segundo, que empezó el pasado enero, y su comportamiento ha calado en «muchas organizaciones políticas, sobre todo muy extremistas, tanto de derechas como de izquierdas». Su libro da voz tanto a profesionales de grandes medios como The Washington Post o The New York Times hasta de otros de influencia menos global como Dawn, de Pakistán. El director de este último, Zaffar Abbas, apunta que en su país y muchos otros el mayor desafío al que se enfrenta la prensa «es el de las noticias falsas y la propaganda negativa contra los periodistas». Según Belzunce, las noticias falsas constituyen un reto «para la sociedad en su conjunto» y su difusión se ve impulsada también por ciertos gobiernos: «Rusia disemina muchísima información y tiene muchos intereses en intentar desestabilizar algunas democracias europeas. Son guerras soterradas que se hacen a través de hackeos». Su obra, con la que aborda el compromiso con la verdad en la era de la desinformación, transmite pese a todo un mensaje esperanzador. Martin Baron, exdirector del Miami Herald, Boston Globe y The Washington Post, le cuenta a Belzunce que aunque se está viviendo un momento crítico para la prensa, «es el momento más crucial para ejercer un periodismo independiente». Y el autor coincide: «Nunca se ha vivido un ataque tan global a la democracia» y, en consecuencia, el periodismo «nunca ha sido más importante».