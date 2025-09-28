Antonio Colinas: poeta más allá del poeta

No necesita un pacto con el diablo porque lo tiene con las musas. Tenerlo sería una vulgaridad. En realidad, lo tiene con su destino de poeta reconocido, poeta universal y profeta en su tierra. Y si llega el tiempo que no se detiene, contribuye a su consagración. 2025 es tal vez sólo otro buen año en el que no necesita buscar la coincidencia de la fecha redonda para que aparezcan historias, libros y publicaciones que sitúan en La Bañeza a uno de los grandes escritores españoles de las últimas décadas. El año que viene será otra historia, pero este se publica en Siruela Sepulcro en Tarquinia, y se celebran así 50 años del Premio Nacional de la Crítica que le valió este importantísimo libro en la literatura europea. El escritor bañezano celebra esas cinco décadas a la vez que tiene lugar la publicación del libro La poesía de Antonio Colinas. Entre la armonía y la mansedumbre, editado por Eolas Ediciones, y del que es autor José Enrique Martínez, crítico de literatura de este suplemento del Diario de León. El año que viene tendrá su gran cumpleaños lo mismo que celebrará diez del premio Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

En el fondo son partes de un todo que es una vida entre la poesía y viceversa. Como una ruta vital con paradas como títulos: Noche más allá de la noche, Poemas de la tierra y de la sangre, Preludios a una noche total, Canciones para una música silente... Van pasando los títulos y Antonio Colinas es materia de estudio aunque la persona y el escritor sean aún la referencia de su acción creadora.

Si en todo ello hay lo inmaterial de la creación literaria, un buen día de suerte fue también el que resultó punto de partida de la Casa de la Poesía en su La Bañeza natal y querida. Y esto es un hito poco habitual. Un espacio para cuidarse y quedarse como una suerte bañezana. Después de más de cincuenta años de trabajo y publicaciones no sólo en el campo de la poesía, sino también de otros géneros, como la narrativa, el ensayo, los libros de viaje, la traducción, la crítica literaria o el periodismo, pensó el autor que este trabajo como escritor de vocación y de profesión, y siempre desde su independencia intelectual, no debía perder su unidad. También que atendiendo especialmente a un sentimiento entrañable y desinteresado, dicho deposito podía ser un factor más de salvaguarda y difusión de la cultura de y en su ciudad natal. Así se explica en una primera aproximación a través de su página web.

La reedición en Siruela sirve para poner el acento en su lado italiano, tierra que le espera y le quiere. Por eso, en esta colección Libros del Tiempo se lee que con motivo del 50 aniversarlo de su publicación, aparece una nueva edición de uno de los grandes poemarios de la literatura española contemporánea. En 1975 se publicó Sepulcro en Tarquinia, que recibió entonces el Premio Nacional de la Crítica y cuya lectura habría de marcar a varias generaciones. «Una obra por la que no ha pasado el tiempo y que presentamos ahora acompañada por los comentarios de dos prestigiosos hispanistas, Vicenc Beltrán e Isabella Tomassetti. Gracias a esta nueva edición, reviven sus valores primordiales: la sensibilidad, expresada con un lenguaje nuevo y osado; la intensidad, que lo ha señalado como un libro emblemático durante las cinco décadas de su existencia; y, sobre todo, su poderoso simbolismo: la cultura que se hace vida, y viceversa, que lo libra de cualquier ligereza o tópico. En él contienden, además, dos mundos: el de la Italia clásica, con los telúricos del origen, y el de las raíces vitales del autor. La prueba era difícil, pero el resultado no puede ser mejor. No en vano, uno de sus primeros comentaristas, el profesor Valbuena Prat, lo reconoció en su Historia de la literatura española como ‘un libro de prodigiosa hermosura’».

El libro de José Enrique Martínez, catedrático de literatura, crítico literario del Filandón y de este periódico y uno de los grandes prescriptores de poesía en este país, es un completo y minucioso estudio sobre un autor que conoce desde lo académico y lo fraternal, capaz de disociar esas dos vertientes para estar ante uno de los grandes trabajos sobre la obra del poeta bañezano. Y de igual forma se plantea que «la obra lírica de Colinas que se estudia en el presente volumen ofrece variadas aristas que aúnan verdad, emoción y poesía en un camino que conduce de una poética de la armonía a una poética de la mansedumbre, según denominaciones del poeta. Aquella tuvo su momento cimero con Sepulcro en Tarquinia (1975), poemario de intensa armonía y equilibrada belleza caracterizada por el lirismo, la intensidad, la emoción y la pulcritud formal. Más adelante, Noche más allá de la noche (1982) poetizaría, con encendido lirismo, temas esenciales, como el hombre y su destino, los momentos luminosos de la historia o las dualidades que agreden la existencia. La poética de la armonía de los libros anteriores fue cediendo paso a una poética de la mansedumbre entendida como estado al que se llega con esfuerzo tras la prueba del dolor, dando lugar a obras como Libro de la mansedumbre (1997) y Tiempo y abismo (2002), que aportaban clarificación expresiva y ampliación temática en relación con el decurso histórico e ideológico, aunque siempre con un sentido de universalización. En 2011 publicó Colinas su Obra poética completa (1967-2010), a la que han de sumarse dos poemarios posteriores, Canciones para una música silente (2014) y En los prados sembrados de ojos (2020).