La actriz Mabel Lozno debuta en la novela con ‘Ava’

La cineasta y escritora Mabel Lozano debuta en la narrativa con Ava (Editorial Alrevés), ganadora del Premio Letras del Mediterráneo 2025 en la categoría de Novela Negra. «En Ava hablo de plataformas como OnlyFans, que los chicos y las chicas lo blanquean, y son entradas solapadas a la prostitución». Lozano explica que Ava, por un lado, es «muy dura», porque habla «de la explotación sexual comercial de las más vulnerables», pero añade que «también es una historia maravillosa de mujeres extraordinarias que merece ser contada». Lozano ganó el Goya a Mejor Cortometraje Documental por Ava en 2024. «Siempre había muchísimas preguntas porque solo tenía 18 minutos y la historia es tan increíble que yo tenía que contarlo. ¿Por qué en literatura? Porque llega a más personas y sobre todo también a chavales, a chicos y chicas jóvenes», expone. En cuanto a plataformas como OnlyFans, Lozano indica que «es la forma de captar de toda la vida que a los chicos y a las chicas les parece muy moderno, a las chicas sobre todo. Es tu cuerpo es tu libertad, es fácil, vas a ganar mucho dinero es una entrada, es una forma de captar. Y una vez que entras a plataformas como OnlyFans, en muchos casos, acabas en la prostitución, incluso pura y dura, citándote con los mismos hombres que te piden videos por encargo», indica. Asimismo, apunta que en Ava relata cómo los proxenetas ya no necesitan irse a los países de origen. «Lo hacen en TikTok, lo hacen en Instagram, en Facebook», recalca. Para Lozano, los proxenetas actuales «se acercan a las jóvenes en la adolescencia con vestidos de amigos tiernos, de chavales jóvenes de su edad, con mucho cariño». Si bien, respecto a las víctimas de explotación sexual, añade que «no hay perfiles», sino situaciones. «¿Y cuáles son las situaciones? Lo de siempre: la pobreza, la desafección, la falta de oportunidades, la violencia de género. Todo eso es lo que hace muy vulnerable a un ser humano y eso está ocurriendo ahora, constantemente». Asegura que «no se puede impedir» que los jóvenes vean pornografía, porque son «nativos digitales» y «les llega a sus móviles». «Les llega a todos, no puedes impedirlo. Tú no puedes meter a tus hijos en una burbuja de cristal. Tus hijos están socializados, van a colegios, universidades, institutos con otros chavales, viven en esta sociedad». Lo que sí se puede hacer es «que la vean con un pensamiento crítico y que sepan que el sexo es una relación compartida». En cambio, detalla que el porno que están viendo los jóvenes es «brutal, misógino, adictivo». En este punto, aboga por dar los dispositivos a los niños «lo más tarde posible», pero también hablar con ellos y contestar preguntas a su demanda sobre sexo. «Se les habla de preservativos para que no dejen embarazadas a sus novias ni se queden embarazadas las niñas. Punto. Eso es todo. Nada más. Entonces, claro, si nosotros no somos su referente, ¿quién es el referente? La pornografía, que insisto, en muchos casos ni siquiera la buscan. A veces sí, porque están construyendo su sexualidad, pero la pornografía les llega», asegura. Preguntada por si defendería la prohibición de la pornografía, Lozano apuesta por impedir su acceso a edades muy tempranas. «La pornografía es muy bestia, es muy agresiva y genera mucha violencia, pero mucha violencia», destaca.