Germán Delibes publica 'El abuelo Delibes'

Ser nieto de Miguel Delibes tiene que ser mucho más que una cuestión de parentesco. Podría decirse que ha de ser una categoría. No, un peso histórico familiar sino un motivo de orgullo. De pertenencia, también, que fue algo que en vida del escritor se practicó y alimentó con total naturalidad sobre todo con la casa familiar en Sedano, pueblo al norte de Burgos. Los Delibes son muchos pero tienen varios puntos que les unen y que podrían ser, además de ese carácter de familia numerosa, la literatura, el deporte y la naturaleza. En todos estos aspectos la personalidad de Miguel Delibes (17 de octubre de 1920, Valladolid-12 de marzo de 2010, Valladolid) se impone. Tenía por tanto Germán Delibes Caballero mimbres familiares y de argumento para El abuelo Delibes (Destino), libro que presenta este jueves en Valladolid.

Germán Delibes Caballero.DL

El detonante de este libro fue el hallazgo de unos relatos y escritos del propio Germán Delibes: «Los encontré en un trastero y me parecieron interesantes. Aunque me sorprendí para mal de cómo estaba escritos. así que empecé a recuperarlos y entre el 2020 y 2021, a entrevistarme con unos y con otros de mi familia porque quería escribir sobre mi abuelo», señala.

Carta del abuelo Delibes a su nieto Germán.DL

El abuelo de Germán Delibes está presente con toda la vigencia en la literatura española y él ha querido ofrecer un punto de vista que faltaba sobre el autor de tantas obras fundamentales como El camino, Las guerras de nuestros antepasados, Cinco horas con Mario. Y asegura que su deseo «era dar a conocer a un Miguel Delibes más cercano, cariñoso, incluso con humor frente al hombre serio que era públicamente, porque las relaciones públicas no eran lo suyo. Está claro». Y así comienza su particular play ready, que era la fórmula clásica que le gustaba al abuelo Delibes para dar comienzo a los puntos de los famosos partidos familiares de tenis.

Realmente, para muchos de sus lectores, no ha habido nunca interferencia entre la obra y la persona en el caso de Delibes. Un hombre serio, sí, pero nada cuestionable de una personalidad basada en el rigor y la discreción. Aún así, Germán Delibes ofrece una mirada que es un relato de vida, de campo, de unión, de deporte y naturaleza y una personalidad innegociable que de alguna manera trasciende al propio autor para formar parte de toda la familia. Prosigue el autor de este libro afirmando que «mi abuelo era un señor serio fuera de la familia. Yo quería retratar a Delibes dentro de la familia», remarca.

Portada del libro de Germán Delibes.DL

Y la forma de descifrar esa personalidad se pone de manifiesto cuando el autor afirma que «que Miguel Delibes fue un abuelo atípico no se le escapa a nadie. Si escuchamos a mi tía Elisa hablar del talante familiar de su padre, nos sorprenderá que, según se desprende de sus palabras, no fuese una persona especialmente cariñosa con sus hijos. Sin embargo, pensándolo bien, no es tan extraño que un hombre casado, con siete vástagos, dedicado en cuerpo y alma a la enseñanza, el periodismo, las novelas y, cómo no, a sus aficiones, no tuviese el tiempo necesario para atender las demandas de una prole tan numerosa. Yo no puedo opinar al respecto, pues únicamente soy el segundo de los dieciocho nietos que tuvo el escritor: un niño que, a pesar de no haber disfrutado de un abuelo al uso, conoció de cerca a una persona especial que se desvivió, a su manera, por todos y cada uno de nosotros».

Y desde dentro de esa perspectiva, también relata que «sobre Delibes se han publicado infinidad de textos. Diferentes aspectos sobre la temática de sus novelas o el vocabulario empleado en ellas han dado lugar a contenidos de lo más variado que dan a conocer una vertiente más próxima del Delibes escritor y periodista. Sin embargo, me atrevería a decir que, incluso en los textos más biográficos, y aunque se hayan empleado todos los medios posibles, la personalidad del Abuelo se ha intentado descifrar, en la mayoría de los casos, utilizando sus propias palabras como sustento, por lo que podríamos hablar de una especie de autobiografía encubierta. En estos escritos se ha obviado, a mi modo de ver, un aspecto importante: la perspectiva familiar. Como bien dijo mi tío Adolfo en una entrevista en televisión, hay gente que se jacta de haber conocido a Delibes sin haber comprobado en primera persona el talante del escritor en algunas facetas de su vida a las que solo tuvimos acceso unos pocos privilegiados. Hacía referencia mi tío a la forma de ser del Abuelo, por ejemplo, durante una jornada de caza en familia, donde su carácter se transformaba por completo para mostrarnos a un hombre afable, cercano e incluso bromista que dista mucho del personaje huraño y pesimista del que se habla por defecto. Un carácter que la tercera generación de Delibes, la nuestra, tal y como comenta la tía Elisa, conoció a cuentagotas, ya que su actitud hacia nosotros fue casi siempre más cariñosa».

A modo de resumen, se explica sobre el libro que Miguel Delibes fue, además de escritor, un hombre de familia. Una vertiente poco conocida y que mostraba a borbotones en el ámbito más íntimo. El tenis, la bici, la caza, Sedano, los entresijos familiares o los nervios que sufrió antes de la entrega del Premio Cervantes son algunos de los pasajes que nos relata en este libro Germán Delibes Caballero. En estas páginas, el segundo de los dieciocho nietos del novelista ofrece una mirada íntima, familiar y personal de uno de los grandes escritores españoles del siglo XX: un hombre afable y hogareño que disfrutó de sus nietos y que consideraba, así lo manifestó en su día en una entrevista radiofónica, que la fama era una «cabronada» que había que soportar.

A través de fotografías, dedicatorias, cartas y otros documentos inéditos, el autor nos presenta un libro repleto de anécdotas que nos permiten revivir en primera persona algunos de los momentos más relevantes en la vida del escritor y donde el papel de la familia resulta fundamental.

«Los Delibes hemos aprendido a disfrutar juntos y, como ocurrió tras la pérdida de nuestro querido tío Pancho, estamos también preparados para sufrir juntos. La familia fue uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostuvo el Abuelo a lo largo de los años y es también, para nosotros, sus descendientes, uno de sus legados más preciados», sostiene Germán Delibes Caballero.