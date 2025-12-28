Manuel Trillo y 'La conquista española olvidada'

Publicado por Samuel rRegueira Madrid Creado: Actualizado:

La traducción de la obra de Rudyard Kipling El hombre que pudo reinar regaló a los lectores españoles una deliciosa ambigüedad en su título: aquel verbo «pudo», al tiempo pretérito simple e hipótesis condicional, aludía a la vez a un (anti)héroe que, durante unos instantes, gobernó, y, al mismo tiempo, estuvo cerca de ser proclamado rey, sin conseguirlo. Ese mismo agasajo obsequia la obra de Manuel Trillo La conquista española olvidada: La expedición que pudo cambiar la historia de los Estados Unidos, más que una crónica de aventuras de un episodio perdido, una reflexión eventual sobre el rol de España en la independencia de la nación americana. La obra está editada por Tiempo de Historia.

«Esta obra nace de una epifanía que se remonta a 2011, cuando visité San Agustín en Florida, la ciudad más antigua habitada ininterrumpidamente en Estados Unidos y fundada por un asturiano, Pedro Menéndez de Avilés, cuyo Castillo de San Marcos es solo una de las muchas señas de identidad españolas en una zona con calles y estatuas de nuestro país», relata Trillo, a propósito del germen de su afición hacia la cultura de Estados Unidos y su vínculo con España.

El episodio que ocupa el libro aborda una expedición española al suroeste de Michigan, en mitad de la Guerra de Independencia, un enclave estratégico perteneciente a Gran Bretaña que supondría una insólita alianza interesada entre nuestra nación y los entonces independentistas rebeldes y que incluso estimuló el olfato geoestratégico de Benjamin Franklin, documentado en cartas escritas desde París y que bien «pudo» haber inclinado la balanza a favor de los Estados Unidos en su conformación como el país que hoy son.

«Esta oscura expedición española siempre me había intrigado, y tirando del hilo encontré una historia más fascinante de lo que me esperaba, con mucha más relevancia que la que los libros de Historia le habían dado hasta la fecha», explica Trillo. «Fue un episodio que me estuvo cautivando cada vez más, y que culminó cuando encontré el acta del siglo XVIII por el que los españoles tomaron posesión del fuerte San José y la región al sur de los Grandes Lagos, que dormía el sueño de los justos en un archivo de California», recuerda el autor.

Más allá de una trepidante historia de aventuras, el contexto de la guerra de Independencia de Estados Unidos brinda sugerentes reflexiones sobre el papel que jugó realmente nuestro país en esta campaña, y cuánto depende en realidad de nosotros el que la potencia norteamericana sea lo que es hoy. «Las repercusiones que aquello tuvo consiguieron taponar las ofensivas de los británicos hacia la parte alta del Mississipi, donde San Luis era territorio español», explica el periodista.