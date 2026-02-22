Rachel Schneider es 'Metal Slinger'

Rachel Schneider vive en el sur de Luisiana con su esposo y su hija y le encanta escribir a dondequiera que la lleve su imaginación.dl

Crossbooks publica Metal Slinger, bestseller internacional y uno de los títulos más destacados del romantasy actual. La novela de Rachel Schneider se ha consolidado en las listas del USA Today y The Sunday Times y ha sido publicada en 20 países, confirmando su alcance global. Hoy, 18 de febrero, aterriza en las librerías de toda España.

Su éxito, impulsado por el boca a boca y la conversación en plataformas como TikTok e Instagram, la ha situado entre las lecturas más relevantes del género en el último año.

En el centro de la historia está Brynn, una joven cuya afinidad con el metal la convierte en pieza clave dentro de un sistema que articula el poder político a través de su control. En su mundo, los metal slingers son temidos y codiciados, capaces de moldear y dominar el metal como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Cuando las tensiones entre territorios se intensifican y las lealtades empiezan a resquebrajarse, Brynn se ve obligada a cuestionar todo lo que creía saber.

En medio del conflicto aparece Aren, enemigo declarado, aliado incómodo o quizá algo más complejo, y su presencia altera el equilibrio de fuerzas. Además, su impactante giro argumental, cuidadosamente preservado por la comunidad lectora, ha impulsado la conversación en redes y la ha situado entre los títulos más comentados del género.

Una propuesta llamada a seducir a las lectoras de la fantasía romántica contemporánea que ha marcado autoras como Sarah J. Maas, Julie Soto o Rebecca Yarros, con un universo propio y una marcada lectura del poder.

El amor es el arma más peligrosa, según se destaca en la sinopsis. Brynn ha pasado gran parte de su vida esperando la oportunidad de asistir al mercado anual organizado por los kenta, el mismo pueblo que condenó a los alaha, su gente, a una vida de exilio en el mar. Para todos los jóvenes guardianes como ella, el mercado es un rito de paso. Y aunque no sabe exactamente qué esperar, lo último que imagina es que un soldado enemigo, tan letal como enigmático, la acuse de un delito que no ha cometido. Aunque Brynn logra escapar, el encuentro pone en peligro el frágil tratado de paz entre los kenta y los alaha. Pero una guerra no será la única amenaza: el soldado misterioso cruzará los mares decidido a encontrarla. Hasta entonces, creía tener claro su destino y su lugar en el mundo… Ahora, los ojos cargados de secretos de ese desconocido amenazan con cambiarlo todo. Hay verdades que liberan. Y otras que destruyen para siempre.

Como puntos clave, el libro es el gran fenómeno internacional del romantasy actual, con una comunidad lectora masiva incluso antes de su publicación en varios países. Éxito viral en redes y altísimo nivel de conversación en BookTok gracias a los giros argumentales de la novela, además de 130.000 ratings en Goodreads. Bestseller instantáneo del USA Today y The Sunday Times, con publicación en 20 países. La trama se desarrolla en una ciudad construida sobre el mar. Un worldbuilding original basado en la manipulación del metal como sistema de poder político y militar, que define jerarquías, alianzas y traiciones. Romance de alta intensidad con tropos favoritos de las lectoras del género.

Rachel Schneider vive en el sur de Luisiana con su esposo y su hija. Le encanta escribir a dondequiera que la lleve su imaginación, lo que incluye mundos de fantasía, giros inesperados y romances complejos con un toque de pasión. Cuando no está plasmando sus sueños en papel, puedes encontrarla en un partido de hockey o disfrutando de un baño de burbujas con un buen libro.

