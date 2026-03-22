Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

¿Qué puede enseñarnos la IA sobre la consciencia humana? Las fronteras de lo posible, de Álex Escolà-Gascón, explora los límites de la ciencia, las anomalías y la consciencia, y sitúa la inteligencia artificial dentro de una pregunta mayor: cómo pensar lo humano cuando se ensanchan las fronteras del conocimiento.

En Las fronteras de lo posible, Álex Escolà-Gascón propone un recorrido por algunos de los territorios más complejos y debatidos del conocimiento contemporáneo: las anomalías, la percepción, las experiencias límite y la consciencia. Lejos de cualquier planteamiento sensacionalista, el libro defiende una actitud científica exigente ante aquello que todavía no encaja del todo en nuestros modelos: ni credulidad automática ni negación apresurada, sino examen riguroso. Como sostiene el propio texto, «la honestidad intelectual exige reconocer lo anómalo como lo que es: una puerta abierta al estudio y no una conclusión definitiva».

Ese es el verdadero hilo conductor de la obra: explorar los bordes del saber sin convertirlos ni en espectáculo ni en dogma. El libro entiende las anomalías no como pruebas de realidades sobrenaturales, sino como puntos de fricción que obligan a revisar preguntas, métodos y marcos de comprensión. En esa lógica, la consciencia aparece como una de las grandes fronteras del pensamiento contemporáneo: un problema que sigue desafiando a la ciencia, la filosofía y la psicología.

Dentro de ese mapa, la inteligencia artificial ocupa un lugar especialmente actual. El libro no la aborda como simple herramienta tecnológica ni como promesa futurista, sino como una vía para replantear una cuestión de fondo: qué significa, realmente, ser consciente. En el capítulo dedicado a la consciencia artificial, el autor formula una pregunta decisiva: «¿Podría una máquina no solo simular inteligencia, sino también sentirse a sí misma?». A partir de ahí, propone que la discusión sobre la IA puede servir para afinar nuestra comprensión de la consciencia humana, no reduciéndola al lenguaje o al rendimiento, sino llevándola al terreno de la experiencia, la acción y la relación con el mundo.

La tesis que plantea el libro es clara: lo que empieza a perfilarse en algunos sistemas artificiales no sería una consciencia humana trasladada a una máquina, sino «una forma de autoconsciencia funcional», una capacidad rudimentaria para distinguirse del entorno, anticipar acciones y detectar errores internos. En ese sentido, la IA no aparece como sustituta de lo humano, sino como espejo conceptual desde el que volver a mirar uno de los grandes enigmas de siempre: qué hace que una experiencia se sienta desde dentro. «Surge cuando la máquina no solo actúa, sino que empieza a observarse actuando», escribe el autor.

En ese contexto, el libro menciona también un experimento con un robot enfrentado a su reflejo, no como prueba concluyente, sino como escena de frontera que permite ilustrar esa hipótesis sobre la emergencia de una forma mínima de reconocimiento de sí. Pero el valor del libro no reside en un caso aislado, sino en su ambición de conjunto: conectar ciencia, consciencia, anomalías y tecnología dentro de una misma conversación intelectual.

Con Las fronteras de lo posible, Álex Escolà-Gascón propone así una reflexión amplia sobre los límites del conocimiento y sobre la necesidad de pensar con más rigor precisamente allí donde las respuestas resultan más incómodas. En un tiempo dominado por la simplificación y las certezas rápidas, el libro reivindica el valor de las preguntas difíciles y sitúa la consciencia —humana y artificial— en el centro de uno de los debates más decisivos del presente.

El Dr. Álex Escolà-Gascón es matemático, psicólogo y profesor de Estadística y Análisis de Datos Aplicados en la Universidad Pontificia Comillas.

Ha codirigido diversos proyectos científicos internacionales y ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de alto impacto en ámbitos como neurociencia, psicología y metodología cuantitativa.

En 2024 fue nombrado miembro de la prestigiosa sociedad científica internacional Sigma Xi. Su investigación actual se centra en el estudio científico de la conciencia, la percepción y los fenómenos situados en los límites de la experiencia humana.

El libro cuenta con introducción del periodista Iker Jiménez y prólogo del psicólogo y parapsicólogo Stanley Krippner.