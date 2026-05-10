Alfonso Mateo: 'El reino de los hombres sin amor'

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Otoño de 1615. Un doble enlace por poderes está a punto de unir las coronas de Francia y España en el denominado «Intercambio de las princesas». Pero Isidoro Montemayor no participa del júbilo general, pues un asunto de contrabando de plata pone en peligro a su adorada condesa de Cameros. Estamos ante una nueva joya literaria de dición ilustrada de la gran novela de espionaje en el Siglo de Oro en la que se adivinan las sombras de los tres mosqueteros El reino de los hombres sin amor, de Alfonso Mateo-Sagasta, con iustraciones de José María Gallego.

Héroe a su pesar, amante contrariado y tenaz investigador, se ve obligado a cambiar la pluma por la espada para intentar conservar la vida mientras, al modo de una road movie barroca en la que se dan cita el espionaje, la intriga y también el amor —además de unos cuantos guiños literarios—, recorre una España donde abundan las puñaladas a traición, tanto en los callejones lóbregos como en las resplandecientes alcobas reales. José María Gallego ilustra, con espléndido estilo, el último tomo de la magistral saga de Alfonso Mateo-Sagasta. Alfonso Mateo-Sagasta (Madrid, 1960) es licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Historia Antigua y Medieval, ha publicado la trilogía de novelas protagonizada por Isidoro Montemayor. José María Gallego (Madrid, 1955) es uno de los grandes dibujantes españoles.

En Zenda Libros, tal y como ofrece Reino de Cordelia, José María Merino explica que «el autor no se conforma con presentarnos simplemente los más directos aspectos argumentales, sino que nos sumerge con asombrosa destreza en la época: tiempo, comportamientos personales en lo moral y en lo social, espacios de la vida de las diferentes clases… se irán desplegando ante la experiencia lectora con gustosa veracidad. Las notables ilustraciones de José María Gallego —más de setenta—, marcadas por lo que pudiéramos denominar cierto «neoexpresionismo», se ajustan muy bien al espíritu del libro, y entre las muchas que van reflejando los aspectos concretos de la trama, hay relevantes retratos caricaturescos de diversos escritores. En resumen, una magnífica edición de una novela excelente».

Se suma este libro a otras novedades importantes de la editorial dirigida por Jesús Egido como es Cancionero y romancero de ausencias, de Miguel Hernández, con ilustraciones del leonés Toño Benavides. Escrito en prisión y publicado póstumamente en Buenos Aires, Cancionero y romancero de ausencias, el último poemario de Miguel Hernández, cuya muerte le impidió acabar, supone la madurez literaria de este autor de la Generación del 36, ligado tan estrechamente a la del 27. Con la concisión y la lírica propias del cancionero, reivindica la esperanza en unos momentos trágicos impuestos por la desolación de la Guerra Civil. Sin olvidar su difícil situación, sin libertad y enfermo.